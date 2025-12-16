FC Nantes : Le transfert d'un gros joueur confirmé !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, Rémy Cabella va quitter l'Olympiakos lors de ce mercato hivernal. En effet, l'ancien milieu offensif de l'OM est parti pour signer au FC Nantes, et ce, sous la forme d'un prêt sec de six mois. Conseiller du club grec, Christian Karembeu a confirmé le départ de Rémy Cabella.

Passé par le Montpellier HSC, l'OM et l'ASSE, Rémy Cabella a évolué pendant de longues saisons en Ligue 1. Actuel pensionnaire de l'Olympiakos, le milieu offensif de 35 ans devrait faire son retour en France lors du prochain mercato hivernal.

A l'OM, Cabella va signer au FC Nantes D'après les indiscrétions de Ouest-France, Rémy Cabella serait sur le point de revenir en Ligue 1. En effet, le numéro 90 de l'Olympiakos aurait trouvé un accord avec le FC Nantes. Une information confirmée par Presse Océan, qui ajoute que Rémy Cabella devrait être prêté pendant six mois aux Canaris.