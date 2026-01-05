F1 - Verstappen : La nouvelle relation «exceptionnelle» !

Pierrick Levallet

Max Verstappen va découvrir un nouveau coéquipier la saison prochaine. Après le départ de Yuki Tsunoda, Red Bull a officialisé l’arrivée d’Isack Hadjar, qui a fait sensation chez Racing Bulls en 2025. Le Français va donc nouer une nouvelle relation avec le quadruple champion du monde en 2026. Et Laurent Mekies s’attend à ce que le duo réalise de grandes choses.

«Ce point de départ était déjà exceptionnel» « Isack a réalisé une première saison incroyable. Il ne fait aucun doute qu'en termes de point de départ - là où il en était en janvier - ce point de départ était déjà exceptionnel. Nous croyons fermement non seulement au talent brut, mais aussi à la capacité des pilotes à progresser. Nous avons vu tant de champions se développer au fil des années, réussir des choses qu'ils n'avaient encore jamais faites dans la voiture quelques courses plus tôt. Nous avons constaté la même chose avec Isack cette année » a d’abord expliqué le Team Principal de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.