«C’est très triste…» : Les révélations bouleversantes sur l’état de Michael Schumacher

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les nouvelles concernant l’état de santé de Michael Schumacher restent rares, plus de douze ans après le terrible accident de ski dont il a été victime. La famille Schumacher protège l'intimité de l’ancien pilote de Ferrari, mais quelques détails ont néanmoins filtré ces derniers mois…

Le 29 décembre 2013, Michael Schumacher était victime d’un terrible accident de ski du côté de Méribel, en Savoie, qui allait bouleverser sa vie et celle de sa famille. La légende de la Formule 1, violemment touchée au crâne, avait alors été plongée dans le coma pendant plusieurs mois, avant d’être autorisée à retourner à son domicile en Suisse. Depuis, le clan Schumacher se montre très discret sur l’état de l’ancien pilote allemand et divulgue très peu d’informations. Seuls quelques proches de la famille osent parfois s’exprimer brièvement sur Michael Schumacher, à l’instar de Jean Todt, ancien patron de Ferrari. « Je le vois régulièrement et avec affection, lui et sa famille. Notre lien va au-delà du travail passé. Il fait partie de ma vie, qui est aujourd'hui très éloignée de la Formule 1 », confiait-il en février dernier dans les colonnes de La Repubblica.

« La situation est très triste » Quelques semaines plus tard, le journaliste Felix Gorner avait partagé plusieurs détails sur l’état de Michael Schumacher. « La situation est très triste. Il a besoin de soins constants et dépend entièrement de ses soignants. Il ne peut plus s’exprimer verbalement », expliquait-il sur la radio allemande RTL, ajoutant : « Actuellement, un maximum de 20 personnes peuvent contacter Michael. Et, à mon avis, c’est la bonne stratégie. Parce que la famille agit dans l’intérêt de Michael. Elle a toujours strictement protégé sa vie privée, et cela n’a pas changé ». En 2021, Mick Schumacher, lui aussi pilote, avait déjà laissé entendre qu’il ne pouvait pas s’entretenir avec son père : « On aurait beaucoup à se dire, et ce serait super si c'était le cas ».