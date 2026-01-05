«C’est très triste…» : Les révélations bouleversantes sur l’état de Michael Schumacher

Les nouvelles concernant l’état de santé de Michael Schumacher restent rares, plus de douze ans après le terrible accident de ski dont il a été victime. La famille Schumacher protège l'intimité de l’ancien pilote de Ferrari, mais quelques détails ont néanmoins filtré ces derniers mois…
Le 29 décembre 2013, Michael Schumacher était victime d’un terrible accident de ski du côté de Méribel, en Savoie, qui allait bouleverser sa vie et celle de sa famille. La légende de la Formule 1, violemment touchée au crâne, avait alors été plongée dans le coma pendant plusieurs mois, avant d’être autorisée à retourner à son domicile en Suisse. Depuis, le clan Schumacher se montre très discret sur l’état de l’ancien pilote allemand et divulgue très peu d’informations.
Seuls quelques proches de la famille osent parfois s’exprimer brièvement sur Michael Schumacher, à l’instar de Jean Todt, ancien patron de Ferrari. « Je le vois régulièrement et avec affection, lui et sa famille. Notre lien va au-delà du travail passé. Il fait partie de ma vie, qui est aujourd'hui très éloignée de la Formule 1 », confiait-il en février dernier dans les colonnes de La Repubblica.
« La situation est très triste »
Quelques semaines plus tard, le journaliste Felix Gorner avait partagé plusieurs détails sur l’état de Michael Schumacher. « La situation est très triste. Il a besoin de soins constants et dépend entièrement de ses soignants. Il ne peut plus s’exprimer verbalement », expliquait-il sur la radio allemande RTL, ajoutant : « Actuellement, un maximum de 20 personnes peuvent contacter Michael. Et, à mon avis, c’est la bonne stratégie. Parce que la famille agit dans l’intérêt de Michael. Elle a toujours strictement protégé sa vie privée, et cela n’a pas changé ». En 2021, Mick Schumacher, lui aussi pilote, avait déjà laissé entendre qu’il ne pouvait pas s’entretenir avec son père : « On aurait beaucoup à se dire, et ce serait super si c'était le cas ».
« On ne peut pas dire qu’il va bien »
En avril, on apprenait que Michael Schumacher avait réussi à apposer sa signature sur un casque vendu au profit de l'association Race Against Dementia. « Comment a-t-il signé ce casque ? Est-ce que c’est sa femme qui lui a tenu la main ? On ne sait pas exactement, mais c’est la première fois qu’on a une espèce de signe positif, presque un signe de vie », expliquait en novembre dernier Stéfan L'Hermitte, journaliste chez L’Équipe. Invité de RTL, il avait conclu ses propos par une note moins optimiste : « Le fait est qu’on ne l’a toujours pas vu marcher et, apparemment, il ne parle toujours pas. On est quand même avec quelqu’un qui respire toujours, qui a peut-être quelques petites interactions avec sa famille, mais a priori, on ne peut pas dire qu’il va bien ».