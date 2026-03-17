OM : La soirée arrosée entre Frank McCourt et des supporters dans un bar !

Amadou Diawara

En octobre 2016, Frank McCourt est devenu le nouveau propriétaire de l'OM. En effet, le businessman américain a racheté le club olympien, lançant l'OM Champions Project. S'il n'est pas très souvent à Marseille, Frank McCourt a déjà fait la fête dans un bar de la ville, avec des supporters autour de lui.

L'OM a été racheté en octobre 2016. En effet, Frank McCourt est devenu le nouveau propriétaire du club olympien. Dès son arrivée à Marseille, le businessman américain a lancé l'OM Champions Project, visant à replacer le club parmi les meilleurs en Europe. En effet, Frank McCourt a pour objectif de permettre à l'OM de briller de nouveau sur le continent, et de remporter des trophées. Mais, pour le moment, cette mission est un échec. Malgré tout, Frank McCourt tient à fêter comme il se doit les petites victoires à Marseille.

Mercato - OM : Un grand attaquant va débarquer grâce à... Mason Greenwood ? https://t.co/qU1I1jAzas — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

OM : McCourt au milieu des supporters dans un bar ? D'après les indiscrétions de RMC Sport, divulguées en mai 2022, l'OM a très bien fêté sa deuxième place acquise en Ligue 1. Une position qui lui a permis de se qualifier directement pour la Ligue des Champions 2022-2023. Pour rappel, l'OM était devenu le dauphin du PSG à la toute dernière minute, grâce à une égalisation du RC Lens face à l'AS Monaco.