OM : La soirée arrosée entre Frank McCourt et des supporters dans un bar !

En octobre 2016, Frank McCourt est devenu le nouveau propriétaire de l'OM. En effet, le businessman américain a racheté le club olympien, lançant l'OM Champions Project. S'il n'est pas très souvent à Marseille, Frank McCourt a déjà fait la fête dans un bar de la ville, avec des supporters autour de lui.
L'OM a été racheté en octobre 2016. En effet, Frank McCourt est devenu le nouveau propriétaire du club olympien. Dès son arrivée à Marseille, le businessman américain a lancé l'OM Champions Project, visant à replacer le club parmi les meilleurs en Europe. En effet, Frank McCourt a pour objectif de permettre à l'OM de briller de nouveau sur le continent, et de remporter des trophées. Mais, pour le moment, cette mission est un échec. Malgré tout, Frank McCourt tient à fêter comme il se doit les petites victoires à Marseille.
OM : McCourt au milieu des supporters dans un bar ?
D'après les indiscrétions de RMC Sport, divulguées en mai 2022, l'OM a très bien fêté sa deuxième place acquise en Ligue 1. Une position qui lui a permis de se qualifier directement pour la Ligue des Champions 2022-2023. Pour rappel, l'OM était devenu le dauphin du PSG à la toute dernière minute, grâce à une égalisation du RC Lens face à l'AS Monaco.
Du champagne a été commandé pour la délégation de l'OM
Après le coup de sifflet de tous les matchs de la dernière journée de la saison 2021-2022 en Ligue 1, les joueurs et la direction de l'OM ont poursuivi les festivités dans des établissements de nuit de Marseille. Frank McCourt aurait d'ailleurs invité sa famille et ses collaborateurs américains dans un restaurant du 8ème arrondissement de la ville. Et alors que Pablo Longoria s'apprêtait à aller dans un bar de Marseille, le propriétaire de l'OM aurait décidé de le suivre. Dans cet établissement, Frank McCourt s'est mêlé à des supporters et des étudiants, qui sortaient faire la fête en ce samedi soir. Accueilli par une haie d'honneur, le businessman américain a entendu son nom être scandé : « McCourt! McCourt! McCourt ! ». Pour régaler tout le monde, du champagne a été commandé.