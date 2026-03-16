Zinedine Zidane avec l’OM, la rencontre surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir enchaîné une troisième victoire consécutive vendredi face à Auxerre (1-0), l’OM prépare désormais un match très important, la réception du LOSC dimanche prochain au Vélodrome. Et quelques jours avant de recevoir les Dogues, les Olympiens ont eu le bonheur de rencontrer Zinedine Zidane.

Bien qu’il n’ait jamais joué à l’OM, Zinedine Zidane est une icône de Marseille, ville où il est né et à laquelle il reste très attaché. C’est d’ailleurs pas loin de la cité phocéenne que l’ancien entraîneur du Real Madrid a ouvert son premier complexe Z5, où les Olympiens se sont rendus ce lundi.

𝐎𝐌 𝟐𝟓/𝟐𝟔 𝐟𝐞𝐚𝐭. 𝐙𝐢𝐳𝐨𝐮 🖼️



𝐀𝐩𝐫𝐞̀𝐬-𝐦𝐢𝐝𝐢 𝐏𝐚𝐝𝐞𝐥 en compagnie du Marseillais le plus célèbre de la planète 😎💙🎾 pic.twitter.com/gqszzzKtGo — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 16, 2026

Les joueurs de l’OM ont passé un après-midi avec Zidane En effet, comme on peut le voir sur une photo publiée par l’OM sur ses réseaux sociaux, Habib Beye et ses joueurs ont participé à un après-midi padel, avec la présence de Zinedine Zidane. « Après-midi padel avec le Marseillais le plus connu de la planète », a écrit le club en description. « Merci au Z5 Padel et à monsieur Zinedine Zidane pour leur accueil formidable. »

« Je suis fier d’être Marseillais » « Quand tu es Marseillais de toute façon, tu l’es à vie. Même quand tu pars, tu es de Marseille », confiait Zinedine Zidane à propos de son attachement à Marseille, auprès du média Carré en 2024. « Quand tu dis “fier de mon parcours”, non, ce n’est pas une question de fier, mais par contre je suis fier d’être Marseillais. Moi, j’étais aussi au Stade Vélodrome, dans la tribune, j’ai passé du temps. J’ai vu des joueurs incroyables, exceptionnels. Et de me dire : “pourquoi pas un jour être sur le terrain ? Donc voilà, après, je me suis donné les moyens, j’ai travaillé, j’ai bossé, mais tout est parti de Marseille. »