Zinedine Zidane avec l’OM, la rencontre surprise !

Après avoir enchaîné une troisième victoire consécutive vendredi face à Auxerre (1-0), l’OM prépare désormais un match très important, la réception du LOSC dimanche prochain au Vélodrome. Et quelques jours avant de recevoir les Dogues, les Olympiens ont eu le bonheur de rencontrer Zinedine Zidane.
Bien qu’il n’ait jamais joué à l’OM, Zinedine Zidane est une icône de Marseille, ville où il est né et à laquelle il reste très attaché. C’est d’ailleurs pas loin de la cité phocéenne que l’ancien entraîneur du Real Madrid a ouvert son premier complexe Z5, où les Olympiens se sont rendus ce lundi.
Les joueurs de l’OM ont passé un après-midi avec Zidane
En effet, comme on peut le voir sur une photo publiée par l’OM sur ses réseaux sociaux, Habib Beye et ses joueurs ont participé à un après-midi padel, avec la présence de Zinedine Zidane. « Après-midi padel avec le Marseillais le plus connu de la planète », a écrit le club en description. « Merci au Z5 Padel et à monsieur Zinedine Zidane pour leur accueil formidable. »
« Je suis fier d’être Marseillais »
« Quand tu es Marseillais de toute façon, tu l’es à vie. Même quand tu pars, tu es de Marseille », confiait Zinedine Zidane à propos de son attachement à Marseille, auprès du média Carré en 2024. « Quand tu dis “fier de mon parcours”, non, ce n’est pas une question de fier, mais par contre je suis fier d’être Marseillais. Moi, j’étais aussi au Stade Vélodrome, dans la tribune, j’ai passé du temps. J’ai vu des joueurs incroyables, exceptionnels. Et de me dire : “pourquoi pas un jour être sur le terrain ? Donc voilà, après, je me suis donné les moyens, j’ai travaillé, j’ai bossé, mais tout est parti de Marseille. »
« Ça me manque de pas avoir joué à l’OM »
Zinedine Zidane a même un petit regret, ne jamais avoir joué à l’OM : « Ça me manque de pas avoir joué à l’OM, mais c’est comme ça. Je ne l’ai pas fait mais Marseille, moi, le club il est toujours dans mon cœur. De mes 11 à 14 ans, j’étais au stade Vélodrome. J’allais au virage nord, j’étais sous le panneau d’affichage. Un vrai ! Ça, de toute façon, personne ne va me l’enlever. »