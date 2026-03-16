«Je lui ai mis une balayette de l'espace» : La star de l'OM qui avait vrillé face à un supporter

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui, l'OM est clairement un club à part. En effet, la formation olympienne peut compter sur la ferveur de ses supporters pour se dépasser. Mais voilà que cet engouement peut parfois aboutir à des débordements. Certains joueurs de l'OM ont d'ailleurs décidé de ne pas se laisser faire parfois. De quoi donner lieu à des scènes violentes.

On peut encore le voir actuellement, ça peut parfois être très tendu entre les supporters de l'OM et les joueurs du club phocéen. Mais voilà que la colère va trop loin à certains moments. C'est ainsi qu'on a pu voir des scènes folles comme notamment ce moment où Patrice Evra a frappé un joueur de l'OM avant une rencontre d'Europa League. Mais voilà que l'ancien joueur de Manchester United n'a pas été le seul à Marseille à avoir une altercation physique.

Mercato - OM : Le futur grand attaquant déjà annoncé dans la presse ? https://t.co/wipwHIVSc0 — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« Je l'ai insulté, je suis retourné dans ma voiture » Du temps où il a porté le maillot de l'OM, Florian Thauvin en est également venu aux mains avec un supporter du club phocéen. Celui qui est aujourd'hui au RC Lens avait raconté cette anecdote lors de son passage dans Zack En Roue Libre avec Zack Nani. C'est ainsi que Thauvin avait fait savoir à propos de ce moment : « Les gens bloquaient, je ne pouvais plus avancer, on ne pouvait plus rien faire. Les gens commençaient à être vener: 'vous êtes nul'. Et là, un mec - un jeune de 18 ans-, vient et me crache un molard. […] J'ai coursé le mec sur 10 mètres et je lui ai mis une balayette de l'espace. Il est monté comme ça, il est retombé comme ça. Je l'ai insulté, je suis retourné dans ma voiture, des gens ont pris des vidéos et je suis parti ».