Zinedine Zidane a un regret avec l'OM : «Ça me manque»

Axel Cornic

Né à Marseille, Zinedine Zidane n’y a jamais joué ni entrainé, puisqu’il a fait ses classes à l’AS Cannes avant de se révéler aux Girondins de Bordeaux. Son nom a souvent été lié à l’Olympique de Marseille, mais finalement ça ne s’est jamais concrétisé et l’ancien numéro 10 semble nourrir quelques regrets...

C’est le rêve d’un grand nombre de Marseillais. Joueur phénoménal puis entraineur à succès, Zinedine Zidane n’a jamais pu s’exprimer dans sa ville natale. Pourtant, on en a beaucoup parlé, surtout depuis sa reconversion et son départ du Real Madrid, en 2021.

«Prêt» pour pour l’équipe de France : La nouvelle candidature envoyée à Deschamps https://t.co/voivgjnPmq — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« Ça me manque de pas avoir joué à l’OM, mais c’est comme ça » Dans un entretien accordé au média Carré, la légende française avouait toutefois qu’il aurait bien aimé porter au moins les couleurs de l’OM, dont il a été supporter. « Ça me manque de pas avoir joué à l’OM, mais c’est comme ça. Je ne l’ai pas fait mais Marseille, moi, le club il est toujours dans mon cœur. De mes 11 à 14 ans, j’étais au stade Vélodrome. J’allais au virage nord, j’étais sous le panneau d’affichage. Un vrai ! Ça, de toute façon, personne ne va me l’enlever » avait expliqué Zinedine Zidane, en 2024.