«C’est d’une bêtise» : Les supporters de l’OM se font recadrer, «c’est c*n comme une valise»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien que leur club soit actuellement troisième de Ligue 1, les supporters de l’OM sont en colère, qu’ils ont exprimé d’une certaine manière vendredi dernier à l’occasion de la réception d’Auxerre (1-0). Leur façon de faire savoir leur mécontentement n’a en revanche pas plu à un observateur qui a critiqué leur action.

Une dizaine de jours après son élimination face à Toulouse en quarts de finale de la Coupe de France (2-2, 3-4 aux t.a.b.), l’OM retrouvait le Vélodrome vendredi, à l’occasion de la réception d’Auxerre (1-0). Entre temps, les Olympiens sont allés s’imposer sur la pelouse du TFC (0-1), en championnat cette fois-ci, mais les supporters marseillais avaient tout de même des messages à faire passer.

« 45 minutes de silence pour une saison d’humiliations »



Virage Sud #OMAJA pic.twitter.com/QsWNKmN2vc — ludo (@TopLu28__) March 13, 2026

«C’est catastrophique la grève des encouragements» En effet, les deux Virages ont fait une grève d’encouragement qui a duré tout au long de la première période. « 45 minutes de silence pour une saison d’humiliations », pouvait-on lire sur une banderole dans le Virage Sud, avant que le Virage Nord n’enchaîne : « Un silence pour les dirigeants et les joueurs. » Une façon d’exprimer leur colère qui n’a pas vraiment été appréciée par Vincent Moscato. « C’est catastrophique la grève des encouragements. Que tu siffles 5 ou 10 minutes je veux bien, mais après il faut aider ton équipe », a-t-il déclaré dans le Super Moscato Show sur RMC.