F1 - Transfert de Verstappen : C'est confirmé !

Alors que la saison 2026 s'annonce totalement indécise, Max Verstappen pourrait décider de rejoindre l'une des équipes dominantes en 2027, dans le cas où Red Bull n'en fait pas partie. Une tendance confirmée par l'ancien pilote Johnny Herbert.

La F1 revient déjà dans trois mois. Et la saison 2026 s'annonce d'ores-et-déjà totalement indécise compte de tenu de la révolution technique. Par conséquent, il est pour le moment impossible de prévoir qu'elle sera l'équipe dominante cette année. Et Max Verstappen sera ainsi très attentif à la hiérarchie après cette première saison. Et si Red Bull ne domine pas, le quadruple champion du monde pourrait chercher à rejoindre la meilleure équipe du plateau. L'ancien pilote Johnny Herbert confirme d'ailleurs que Verstappen pourrait réclamer son transfert.

Verstappen cherchera le meilleur baquet en 2027 « Tous les pilotes sur la grille devraient s’inquiéter pour leur place en 2027. Car Max va viser l’une de ces places prestigieuses, à moins que Red Bull ne réalise une saison absolument exceptionnelle l’année prochaine », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.