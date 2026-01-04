F1 - Transfert de Verstappen : C'est confirmé !

Alors que la saison 2026 s'annonce totalement indécise, Max Verstappen pourrait décider de rejoindre l'une des équipes dominantes en 2027, dans le cas où Red Bull n'en fait pas partie. Une tendance confirmée par l'ancien pilote Johnny Herbert.
La F1 revient déjà dans trois mois. Et la saison 2026 s'annonce d'ores-et-déjà totalement indécise compte de tenu de la révolution technique. Par conséquent, il est pour le moment impossible de prévoir qu'elle sera l'équipe dominante cette année. Et Max Verstappen sera ainsi très attentif à la hiérarchie après cette première saison. Et si Red Bull ne domine pas, le quadruple champion du monde pourrait chercher à rejoindre la meilleure équipe du plateau. L'ancien pilote Johnny Herbert confirme d'ailleurs que Verstappen pourrait réclamer son transfert.
Verstappen cherchera le meilleur baquet en 2027
« Tous les pilotes sur la grille devraient s’inquiéter pour leur place en 2027. Car Max va viser l’une de ces places prestigieuses, à moins que Red Bull ne réalise une saison absolument exceptionnelle l’année prochaine », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.
«Max va viser l’une de ces places prestigieuses»
« C’est le pouvoir de Max. Il a cette incroyable capacité à faire regarder les autres dans leur rétroviseur lorsqu’il remonte le peloton. Il intimide ses adversaires, et il continuera à utiliser cette intimidation lorsqu’il sera en mesure de choisir où il veut aller. C’est quelque chose que les pilotes vont à nouveau redouter. Il est loin d’en avoir fini avec le prochain championnat du monde qui s’annonce. Je suis certain qu’il remportera un, deux, voire trois ou quatre autres championnats du monde. C’est lui qui choisit et qui dicte sa loi sur le marché des pilotes », ajoute Johnny Herbert.