Kylian Mbappé : Cyril Hanouna avait «une info de dingue», Pierre Ménès lui répond

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans son émission Tout Beau Tout Neuf sur W9, Cyril Hanouna assurait la semaine dernière avoir une « info de dingue » concernant l’état de santé de Kylian Mbappé, touché au genou ces dernières semaines. Ayant eu connaissance de ce qu’il a dit, Pierre Ménès lui a répondu sur sa chaîne YouTube.

Blessé au genou depuis le 21 février dernier et la défaite du Real Madrid face à Osasuna (2-1), Kylian Mbappé a fait son retour à l’entraînement et a fait le déplacement avec le groupe d’Alvaro Arbeloa pour le huitième de finale retour de la Casa Blanca ce mardi soir sur la pelouse de Manchester City. Toutefois, des images diffusées par El Chiringuito ne rassurent pas concernant l’état de santé du capitaine de l’équipe de France.

🐢🚨 MBAPPÉ, MUY PENDIENTE DE LA RODILLA.



📸 Una cámara de @elchiringuitotv siguió en todo momento al francés en el entrenamiento.



📺 #ChiringuitoMbappé 📺 pic.twitter.com/AeQFYGpzK2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 17, 2026

« S’il continue à jouer avec le Real Madrid, terminé il n’y aura pas de Coupe du monde » En effet, on voit Kylian Mbappé se toucher le genou à plusieurs reprises, visiblement encore gêné par son genou. La semaine dernière, Cyril Hanouna assurait avoir des informations sur sa blessure, qui pourrait le priver de la prochaine Coupe du monde; « Le seul moyen qu’il aurait de jouer la Coupe du monde, et c’est une info de dingue que je vous donne, ce serait d’arrêter de jouer dès maintenant avec le Real Madrid. Ça veut dire fin de saison avec le Real Madrid, le ligament est touché. J’ai eu des infos de la source médicale, le médecin m’a dit, ligament touché c’est simple : "où il arrête de jouer, et il fait du renforcement à fond jusqu’à la Coupe du monde, et il pourra la jouer. S’il continue à jouer avec le Real Madrid, terminé il n’y aura pas de Coupe du monde", et ça serait un coup dur pour notre équipe de France », a-t-il assuré.