F1 - Verstappen : La fin est annoncée pour Hamilton et Schumacher !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si certains citeront Ayrton Senna ou Michael Schumacher, Lewis Hamilton peut lui aussi être considéré comme le meilleur pilote de l’histoire de la Formule 1, avec ses sept titres de champions du monde. À moins que ce ne soit Max Verstappen ? Pour Alex Palou, si on lui laisse encore 10 ans, le Néerlandais pourrait bien être le « meilleur de tous les temps. »

Qui peut être considéré comme le meilleur pilote de l’histoire de la Formule 1 ? C’est une question à laquelle a essayé de répondre Alex Palou. Le quadruple champion d’IndyCar a cité Michael Schumacher ou bien Ayrton Senna, même s’il ne faut pas exclure Lewis Hamilton de cette conversation.

« D’après mes souvenirs d’enfance, c’est Michael Schumacher » « C’est très difficile à comparer. Pour moi, d’après mes souvenirs d’enfance, c’est Michael Schumacher. Mais peut-être que j’ai exagéré ces souvenirs, ou peut-être qu’ils sont réels. Peut-être qu’à l’époque, je ne comprenais pas grand-chose aux voitures. Et maintenant que j’y comprends quelque chose, je vois les choses différemment. Je ne peux pas le comparer à des pilotes d’autres époques, comme Senna par exemple, que je n’ai jamais vu, même si j’ai lu des articles à son sujet, vu des documentaires et entendu des anecdotes », a déclaré Alex Palou, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.