F1 : Cauchemar pour Hamilton, son ex vole à son secours !

Cette saison 2025 aura sans doute été la plus dure de la carrière de Lewis Hamilton. En grande difficulté chez Ferrari, le septuple champion du monde va tenter d’inverser la tendance au sein de l’écurie italienne. Et pour cela, Sebastian Vettel estime que le Britannique doit commencer par apprendre l’Italien.

La saison 2025 de Lewis Hamilton est clairement à oublier. Hormis une course sprint en Chine, le septuple champion du monde n’a jamais réussi à performer à bord de la SF-25. S’il souhaite désormais inverser la tendance en 2026, le Britannique va devoir faire des efforts afin de s’impliquer au maximum dans le projet de Ferrari comme l’annonce Sebastian Vettel, ancien pilote de l’écurie italienne.

« Il y a aussi des employés qu'il ne comprend pas » « La langue, c'est l'anglais. Il comprend tout le monde dans l'équipe. Mais il y a aussi des employés qu'il ne comprend pas, car ils ne parlent pas anglais ou très mal. Si on ne maîtrise pas parfaitement une langue, on peut se débrouiller, mais est-ce qu'on comprend vraiment les gens ? Est-ce qu'on saisit la culture ? », a ainsi confié le champion allemand rapporté par Motorsport.