F1 : Largué par Hamilton, son ex a trouvé la perle rare !

Fin 2024, Lewis Hamilton décidait de quitter Mercedes afin d’aller relever un nouveau défi chez Ferrari. Afin de remplacer le septuple champion du monde, l’écurie allemande a décidé de miser sur le tout jeune Kimi Antonelli. Un pari payant, qu’a tenu à commenter le directeur de l’ingénierie en piste chez les Flèches d’Argent.
En 2025, Lewis Hamilton a sans doute vécu la pire saison de sa carrière. Parti chez Ferrari après tant d’années de succès chez Mercedes, le septuple champion du monde a pris un risque. Mais c’est également le cas de l’écurie allemande, qui afin de le remplacer, a misé sur Kimi Antonelli, né en 2006 et sans aucune expérience en Formule 1. Directeur de l’ingénierie en piste chez Mercedes, Andrew Shovlin a fait le bilan un an plus tard.
« Nous avons connu une période phénoménale avec Lewis »
« Comme je l’ai dit, Kimi [Antonelli] est très doué pour décrire le comportement de la voiture, il n’y avait donc aucun domaine à améliorer. C’est plutôt que nous avons connu une période phénoménale avec Lewis, avec énormément de succès, et qu’il a décidé de relever un nouveau défi chez Ferrari », a ainsi confié ce dernier dans des propos relayés par Next-Gen Auto.
Mercedes satisfaite d’Antonelli
« Nous avons toujours considéré Kimi comme l’avenir, et il était inévitable qu’il y ait une année d’apprentissage. Nous nous sommes pleinement engagés dans cette voie et, dans l’ensemble, je pense que cela s’est bien passé », conclut Shovlin.