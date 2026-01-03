F1 : Largué par Hamilton, son ex a trouvé la perle rare !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Fin 2024, Lewis Hamilton décidait de quitter Mercedes afin d’aller relever un nouveau défi chez Ferrari. Afin de remplacer le septuple champion du monde, l’écurie allemande a décidé de miser sur le tout jeune Kimi Antonelli. Un pari payant, qu’a tenu à commenter le directeur de l’ingénierie en piste chez les Flèches d’Argent.

En 2025, Lewis Hamilton a sans doute vécu la pire saison de sa carrière. Parti chez Ferrari après tant d’années de succès chez Mercedes, le septuple champion du monde a pris un risque. Mais c’est également le cas de l’écurie allemande, qui afin de le remplacer, a misé sur Kimi Antonelli, né en 2006 et sans aucune expérience en Formule 1. Directeur de l’ingénierie en piste chez Mercedes, Andrew Shovlin a fait le bilan un an plus tard.

« Nous avons connu une période phénoménale avec Lewis » « Comme je l’ai dit, Kimi [Antonelli] est très doué pour décrire le comportement de la voiture, il n’y avait donc aucun domaine à améliorer. C’est plutôt que nous avons connu une période phénoménale avec Lewis, avec énormément de succès, et qu’il a décidé de relever un nouveau défi chez Ferrari », a ainsi confié ce dernier dans des propos relayés par Next-Gen Auto.