F1 : Verstappen signe un coup surréaliste, il n'en revient pas !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

S’il n’a pas remporté de cinquième titre de champion du monde, Max Verstappen a marqué de son empreinte la saison 2025 de Formule 1. Doté d’une monoplace pourtant moins compétitive que celle de ses rivaux, le Néerlandais a poussé Lando Norris dans ses retranchements. Une performance qu’a tenu à saluer le champion du monde 1997 Jacques Villeneuve.

La saison 2025 aura tenu toutes ses promesses. La bataille pour le titre s’est prolongée jusqu’à la dernière épreuve à Abu Dhabi. Lando Norris a été sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière, le Britannique ayant devancé Max Verstappen pour deux petits points seulement. Pourtant, McLaren semblait largement au-dessus de Red Bull sur cette année.

« Verstappen a été la star de l’année » Mais le Néerlandais a bataillé jusqu’au bout, faisant clairement douter Lando Norris. Ayant réellement conquis le public en 2025, Verstappen a de nouveau été félicité par Jacques Villeneuve. « Il ne fait aucun doute que Verstappen a été la star de l’année. Il a été au top toute l’année. La seule fois où il a perdu des points, c’était à Barcelone, et ce n’était pas beaucoup », a confié le champion du monde 1997 dans des propos relayés par Next-Gen Auto.