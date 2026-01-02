F1 - Transfert chez Ferrari : Le grand conseil glissé à Lewis Hamilton !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2025, Lewis Hamilton a connu un grand changement dans sa carrière de pilote de Formule 1. En effet, le Britannique a quitté Mercedes pour rejoindre Ferrari. Forcément, le Britannique a dû s’adapter à un nouvel environnement en intégrant l’écurie italienne avec parfois la barrière de la langue avec certains employés. Lewis Hamilton avait d’ailleurs été conseillé à ce propos.

Ayant quitté Red Bull pour Ferrari au cours de sa carrière, Sebastian Vettel sait donc ce que c’est de s’intégrer au sein de l’écurie italienne. L’Allemand a alors souligné l’importance de la langue. Si l’anglais a quasiment parlé par tout le monde, voilà que la pratique de l’italien a été un peu plus. Encore fallait-il bien maitriser cette langue pour s’intégrer à 100% chez Ferrari. C’est d’ailleurs ce qu’avait conseillé Sebastian Vettel à Lewis Hamilton avant que le Britannique ne rejoigne officiellement la Scuderia début 2025.

« Est-ce qu'on comprend vraiment les gens ? » « La langue, c'est l'anglais. Il comprend tout le monde dans l'équipe. Mais il y a aussi des employés qu'il ne comprend pas, car ils ne parlent pas anglais ou très mal. Si on ne maîtrise pas parfaitement une langue, on peut se débrouiller, mais est-ce qu'on comprend vraiment les gens ? Est-ce qu'on saisit la culture ? », a d’abord confié Sebastian Vettel, rapporté par Motorsport.