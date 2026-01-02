F1 - Transfert chez Ferrari : Le grand conseil glissé à Lewis Hamilton !

En 2025, Lewis Hamilton a connu un grand changement dans sa carrière de pilote de Formule 1. En effet, le Britannique a quitté Mercedes pour rejoindre Ferrari. Forcément, le Britannique a dû s’adapter à un nouvel environnement en intégrant l’écurie italienne avec parfois la barrière de la langue avec certains employés. Lewis Hamilton avait d’ailleurs été conseillé à ce propos.
Ayant quitté Red Bull pour Ferrari au cours de sa carrière, Sebastian Vettel sait donc ce que c’est de s’intégrer au sein de l’écurie italienne. L’Allemand a alors souligné l’importance de la langue. Si l’anglais a quasiment parlé par tout le monde, voilà que la pratique de l’italien a été un peu plus. Encore fallait-il bien maitriser cette langue pour s’intégrer à 100% chez Ferrari. C’est d’ailleurs ce qu’avait conseillé Sebastian Vettel à Lewis Hamilton avant que le Britannique ne rejoigne officiellement la Scuderia début 2025.
« Est-ce qu'on comprend vraiment les gens ? »
« La langue, c'est l'anglais. Il comprend tout le monde dans l'équipe. Mais il y a aussi des employés qu'il ne comprend pas, car ils ne parlent pas anglais ou très mal. Si on ne maîtrise pas parfaitement une langue, on peut se débrouiller, mais est-ce qu'on comprend vraiment les gens ? Est-ce qu'on saisit la culture ? », a d’abord confié Sebastian Vettel, rapporté par Motorsport.
« Le seul conseil que je puisse te donner, le meilleur, c'est d'apprendre la langue »
L’ancien pilote Ferrari a ensuite fait savoir : « Avec le recul, je pense que c'est une erreur cruciale que j'ai commise. J'ai appris l'italien, j'ai pris des cours, et je me débrouillais plus ou moins, je comprenais, mais je n'étais pas parfait. J'aurais vraiment dû étudier l'italien plus en profondeur. » Peut-être aussi passer plus de temps en Italie pour vraiment mieux comprendre la culture, car la culture, c'est aussi le peuple. Et je l'avais dit à Lewis avant son départ : « Le seul conseil que je puisse te donner, le meilleur, c'est d'apprendre la langue. Apprends-la vraiment très bien ». Pour apprendre une langue, il faut s'immerger. Alors, commence par parler aux gens, va dans le pays où ils parlent la langue, tu t'imprègnes de la culture, et le reste suivra ».