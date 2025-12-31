F1 - Officiel : C'est terminé pour Lewis Hamilton !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour sa première saison chez Ferrari, Lewis Hamilton ne devait certainement pas s'attendre à tant souffrir. Et pourtant, le pilote britannique a enchaîné les désillusions concluant même sa première saison sans podium. Résultat, c'est sans surprise que le septuple champion du monde n'apparaît pas dans le top 10 des pilotes de la saison. Une première.

En cette fin d'année, leur est au bilan et comme il est de coutume, les patrons d'écurie ont désigné le top 10 des pilotes de 2025. Un trophée honorifique que Max Verstappen a remporté pour la cinquième fois consécutives, mais cette année, il est désigné meilleur pilote de la saison, sans avoir remporté le titre. Le Néerlandais n'a jamais quitté le Top 2 depuis 2016 et sa signature chez Red Bull. Un énorme exploit.

Lewis Hamilton écarté du Top 10 des votes des patrons d'écurie... Max Verstappen devance le champion du monde Lando Norris et l'autre pilote McLaren Oscar Piastri. George Russell (Mercedes) et Fernando Alonso (Aston Martin) complètement le top 5 et devançant Carlos Sainz (Williams), Charles Leclerc (Ferrari), Oliver Bearman (Haas), Isack Hadjar (Racing Bulls) et Nico Hulkenberg (Sauber). Par conséquent, Lewis Hamilton n'est pas présent dans ce classement. Une première pour le septuple champion du monde qui avait toujours été cité dans le top 10 des patrons d'écurie depuis la mise en place de ce vote en 2008, année où il avait d'ailleurs été couronnée. Cela confirme donc l'impression laissée par la saison du Britannique. A noter toutefois que Frédéric Vasseur, le patron de Ferrari n'a pas pris part aux votes, ce qui aurait peut-être pu inverser la tendance.