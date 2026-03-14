Mercato - PSG : Une star attendue à Paris, son agent annule tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cet hiver, un espoir du football espagnol s'est rendu au Paris Saint-Germain. Un changement de décor qu'a refusé de faire un autre membre de sa génération doté d'une notoriété et d'un rayonnement médiatique bien plus importants que lui. Une victoire pour son club qui a une fois de plus été célébrée dans les médias avec un message tout particulier destiné à son agent.

En l'espace de deux ans, il s'est fait un nom dans le milieu du football. D'espoir du football à nouvelle icône mondiale, il est partout. Sur le terrain, dans la presse, ou bien dans les spots publicitaires pour Adidas avec notamment l'acteur américain Samuel L.Jackson, il fut dans les petits papiers du PSG si l'on se fie aux propos tenus par différents membres du directoire de son club de l'autre côté des Pyrénées.

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🚨🗣️ Joan Laporta: "Con Jorge Mendes hemos mantenido a Lamine y no nos ha pasado como con 'Lo Pelat' (Iván de la Peña) que por su culpa Dro se fue al PSG. Si Jorge Mendes hubiera tenido a Dro y no hubiera pasado".



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«Le PSG a posé des questions sur lui» Ce n'est sûrement pas Deco qui affirmera le contraire. Le directeur sportif du FC Barcelone affirmait au cours d'une conférence de presse au printemps 2025 que le comité directeur du PSG était venu aux renseignements en 2024 pour le recrutement de Lamine Yamal sacré champion d'Europe avec l'Espagne à l'Euro cet été-là. « La saison dernière, certains ont posé des questions sur Lamine. Le PSG a posé des questions sur lui, Madrid non, mais nous ne leur posons pas de questions non plus ».