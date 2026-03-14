Mercato - PSG : Une star attendue à Paris, son agent annule tout !

Cet hiver, un espoir du football espagnol s'est rendu au Paris Saint-Germain. Un changement de décor qu'a refusé de faire un autre membre de sa génération doté d'une notoriété et d'un rayonnement médiatique bien plus importants que lui. Une victoire pour son club qui a une fois de plus été célébrée dans les médias avec un message tout particulier destiné à son agent.
En l'espace de deux ans, il s'est fait un nom dans le milieu du football. D'espoir du football à nouvelle icône mondiale, il est partout. Sur le terrain, dans la presse, ou bien dans les spots publicitaires pour Adidas avec notamment l'acteur américain Samuel L.Jackson, il fut dans les petits papiers du PSG si l'on se fie aux propos tenus par différents membres du directoire de son club de l'autre côté des Pyrénées.
«Le PSG a posé des questions sur lui»
Ce n'est sûrement pas Deco qui affirmera le contraire. Le directeur sportif du FC Barcelone affirmait au cours d'une conférence de presse au printemps 2025 que le comité directeur du PSG était venu aux renseignements en 2024 pour le recrutement de Lamine Yamal sacré champion d'Europe avec l'Espagne à l'Euro cet été-là. « La saison dernière, certains ont posé des questions sur Lamine. Le PSG a posé des questions sur lui, Madrid non, mais nous ne leur posons pas de questions non plus ».
«Grâce à Jorge Mendes, nous avons réussi à garder Lamine»
Bien que le PSG ait toujours démenti cette rumeur par le biais d'un porte-parole dans la presse, le président du FC Barcelone n'en a pas démordu. Vendredi, au micro de Jijantes FC alors qu'il se trouve en course pour la présidence du club face à Victor Font, Joan Laporta remercie Jorge Mendes d'avoir évité le départ du numéro 10 du Barça de 18 ans pour le PSG contrairement à Dro Fernandez. « Grâce à Jorge Mendes, nous avons réussi à garder Lamine, et nous n'avons pas connu le même sort qu'avec « Lo Pelat » (Iván de la Peña), à cause duquel Dro est parti au PSG. Si Jorge Mendes avait eu Dro, cela ne se serait pas produit ».