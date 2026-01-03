F1 : Charles Leclerc en couple, il balance sur sa femme !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pilote de Formule 1, Charles Leclerc ne fait pas seulement parler de lui pour ses performances au volant de sa Ferrari. En effet, régulièrement, le Monégasque apparait dans les rubriques People des médias pour son couple avec sa fiancée Alexandra Saint Mleux. Ensemble depuis plus de deux ans maintenant, Charles Leclerc a d’ailleurs fait quelques confidences sur celle qui partage sa vie.

En octobre dernier, Charles Leclerc avait accordé une interview à Gala. C’était alors l’occasion pour le Monégasque de parler de sa vie de pilote de Formule 1, mais pas seulement… En dehors du paddock, Leclerc partage sa vie avec Alexandra Saint Mleux. Un couple qu’on voit régulièrement dans les journaux people et voilà que Charles Leclerc s’était confié sur sa fiancée.

« Elle m’a beaucoup apporté » Alors que Charles Leclerc et Alexandra Saint Mleux sont ensemble depuis plus de deux ans désormais, ils partagent notamment la passion de l’art. A ce propos, le pilote Ferrari confiait : « Moi j’aimais l’art de mon côté, mais sans jamais avoir eu le temps de m’y plonger vraiment. Quand on s’est rencontrés, Alexandra m’a poussé à m’intéresser à la vie des auteurs, à leurs inspirations. Sur cet aspect-là, elle m’a beaucoup apporté. (…) Les concerts de musique ? J’en fait très peu. J’ai quand même emmené Alexandre voir Taylor Swift, l’an dernier, à Milan, car c’était une très grande fan ».