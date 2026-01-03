Verstappen - Hamilton : Il annonce un coup de tonnerre en F1 !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2025, Max Verstappen a prouvé qu’il était assurément le meilleur pilote de sa génération. Pourtant doté d’une monoplace moins compétitive que ses rivaux, le Néerlandais a fait trembler McLaren jusqu’au bout. Pour Jacques Villeneuve, le pilote Red Bull peut devenir le meilleur de l’histoire, et même dépasser un certain Lewis Hamilton.

Une saison 2025 exceptionnelle pour Max Verstappen. S’il n’a pas obtenu de cinquième titre de champion du monde, le Néerlandais a néanmoins conquis le public et fait taire ses détracteurs. Car au sein d’une monoplace plus en retrait qu’au cours des dernières années, Verstappen a su se battre jusqu’au bout dans la course au championnat.

« Il fait partie des plus grands champions de tous les temps » Cette saison 2025 de Max Verstappen restera donc mémorable, comme a tenu à le souligner Jacques Villeneuve, complètement sous le charme du niveau affiché par « Super Max ». « Il joue dans une autre catégorie. Il fait partie des plus grands champions de tous les temps. Tous les champions ne sont pas forcément des grands champions. Max a lui prouvé qu’il fait partie des légendes de ce sport, au même titre que les Senna, les Prost et les Mansell de ce monde, et tous les grands champions qui l’ont précédé », confie le champion du monde 1997 dans des propos relayés par Next-Gen Auto.