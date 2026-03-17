Un accessoire de mode à 3000€ : Kylian Mbappé n’est pas passé inaperçu en Angleterre

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Absent des terrains depuis le 21 février dernier, Kylian Mbappé a fait son retour dans le groupe du Real Madrid, opposé à Manchester City ce mardi soir en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Et à son arrivée en Angleterre, le capitaine de l’équipe de France s’est fait remarquer par un accessoire de mode assez spécial.

Une semaine après sa large victoire à l’aller (3-0), le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Manchester City ce mardi soir, en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Et cette fois-ci, Kylian Mbappé sera présent. Absent depuis plusieurs semaines en raison d’une blessure au genou, le capitaine de l’équipe de France est dans le groupe retenu par Alvaro Arbeloa et a donc fait le déplacement avec le reste de ses coéquipiers.

Kylian Mbappé : Cyril Hanouna avait «une info de dingue», Pierre Ménès lui répond https://t.co/L6Q07Rra76 — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

Le sac spécial de Mbappé à son arrivée à Manchester Comme le souligne RMC Sport, Kylian Mbappé s’est d’ailleurs fait remarquer à son arrivée à Manchester. Au moment de descendre du bus du Real Madrid, l’attaquant âgé de 27 ans avait en effet un sac Dior à la main assez spécial. Au-delà de son prix, estimé à 3000€, cet accessoire de la gamme « Book Tote » reprend la couverture du livre de Truman Capote, « In cold blood », « De sang-froid » en français. Le dessin représente un impact d’une balle de sniper, un message subliminal de Kylian Mbappé en référence à sa précision devant le but ?