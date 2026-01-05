Départ de l'OM : Cette star présente ses excuses !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2021, arrivé au terme de son contrat à l'OM, Florian Thauvin faisait le choix de partir libre pour rejoindre le Mexique et les Tigres. Le champion du monde 2018 recalait alors Pablo Longoria qui souhaitait pourtant le prolonger. Une décision que le désormais joueur du RC Lens semble aujourd'hui regretter. A tel point que Thauvin a présenté ses excuses au président de l'OM.

Du côté de l'OM, Pablo Longoria voulait absolument prolonger Florian Thauvin. L'actuel président du club phocéen n'a toutefois reçu de réponse positive à ses propositions. C'est ainsi qu'en 2021, arrivé au terme de son contrat, le Français quittait libre le club phocéen. Parti pour les Tigres au Mexique, Thauvin s'est toutefois rapidement rendu compte de son erreur et il ne s'en est d'ailleurs pas caché auprès de Pablo Longoria.

« On a eu un désaccord sur mon départ » Ce dimanche soir, sur Ligue 1+, Florian Thauvin a été interrogé sur Pablo Longoria. C'est alors que l'ancien joueur de l'OM a avoué : « C'est un très bon président. Avec Benatia, il fait un travail remarquable. Le club a beaucoup changé depuis que je suis parti. je trouve qu'il a pris une autre dimension quand on voit l'effectif aujourd'hui, c'est différent de ce que j'ai pu connaitre. On a eu un désaccord sur mon départ ».