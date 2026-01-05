Mercato : «Un grand nom» au PSG, la réponse cash !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis le 1er janvier, le mercato a donc ouvert ses portes. Faut-il alors s'attendre à un gros coup de la part du PSG, un an après avoir recruté Khvicha Kvaratskhelia ? Dernièrement, Luis Enrique avait laissé la porte ouverte à de possibles renforts dans les semaines. Mais voilà qu'il ne faut pas s'attendre à des folies de la part du club de la capitale.

Le PSG sera-t-il actif cet hiver sur le marché des transferts ? Dernièrement, la question avait été posée à Luis Enrique. L'entraîneur du club de la capitale avait alors annoncé la couleur, confiant : « C'est la même chose à chaque fois, on est ouverts si des joueurs peuvent améliorer l'effectif, mais c'est très difficile. On est ouverts avec Luis Campos, mon staff, pour chercher à améliorer encore l’effectif ».

« Il n'y a plus de grands noms qui viennent » En cette période de mercato, Dominique Séverac a été interrogé sur la possible arrivée d'un « grand nom » au PSG. Le journaliste du Parisien a alors été très clair, annonçant : « Vous avez dû rester bloqué en 2023. Il n'y a plus de grands noms qui viennent. Ce n'est plus la politique. Elle consiste à recruter des bons joueurs en devenir comme Neves, Pacho, Doué ».