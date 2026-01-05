Mercato : «Un grand nom» au PSG, la réponse cash !

Depuis le 1er janvier, le mercato a donc ouvert ses portes. Faut-il alors s'attendre à un gros coup de la part du PSG, un an après avoir recruté Khvicha Kvaratskhelia ? Dernièrement, Luis Enrique avait laissé la porte ouverte à de possibles renforts dans les semaines. Mais voilà qu'il ne faut pas s'attendre à des folies de la part du club de la capitale.
Le PSG sera-t-il actif cet hiver sur le marché des transferts ? Dernièrement, la question avait été posée à Luis Enrique. L'entraîneur du club de la capitale avait alors annoncé la couleur, confiant : « C'est la même chose à chaque fois, on est ouverts si des joueurs peuvent améliorer l'effectif, mais c'est très difficile. On est ouverts avec Luis Campos, mon staff, pour chercher à améliorer encore l’effectif ».
« Il n'y a plus de grands noms qui viennent »
En cette période de mercato, Dominique Séverac a été interrogé sur la possible arrivée d'un « grand nom » au PSG. Le journaliste du Parisien a alors été très clair, annonçant : « Vous avez dû rester bloqué en 2023. Il n'y a plus de grands noms qui viennent. Ce n'est plus la politique. Elle consiste à recruter des bons joueurs en devenir comme Neves, Pacho, Doué ».
Préparer le mercato estival ?
A défaut de recruter cet hiver, le PSG pourrait dès à présent préparer son futur mercato estival. Depuis le 1er janvier, les joueurs libres peuvent s'engager avec leur futur club. Et la formation parisienne semble avoir un oeil sur ce marché. C'est ainsi que le PSG avait été annoncé sur les rangs pour Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, en fin de contrat au Bayern Munich et à Liverpool.