Désiré Doué : Le coup de folie au PSG !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2024, le PSG a déboursé environ 50M€ pour arracher Désiré Doué au Stade Rennais. Depuis son arrivée à Paris, le crack de 20 ans gravi les échelons à une vitesse surprenante. A tel point qu'il est devenu essentiel au PSG. D'ailleurs, cela se vérifie sur le plan statistique. Le PSG ayant remporté tous ses matchs lorsque Désiré Doué a marqué.

Etincelant sous les couleurs du Stade Rennais, Désiré Doué a tapé dans l'œil du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont déboursé environ 50M€ pour boucler le transfert de la pépite de 20 ans lors de l'été 2024.

Le PSG est invincible quand Doué marque Arrivé au PSG il y a un an et demi, Désiré Doué est monté en puissance au fil des mois. Et aujourd'hui, le numéro 14 du club rouge et bleu est un titulaire indiscutable de Luis Enrique. Que ce soit dans le jeu ou sur le plan statistique, Désiré Doué est devenu indispensable au PSG.