Désiré Doué - PSG : L'annonce qui va mettre le feu à l'OM !

Amadou Diawara

Ce jeudi, le PSG et l'OM vont se disputer le Trophée des Champions au Koweït. Avant ce premier Classique de l'année 2026, Désiré Doué (20 ans) a annoncé la couleur. D'après le numéro 14 du PSG, son équipe veut « manger » l'OM pour soulever un nouveau trophée.

Pour le compte de la 17ème journée de Ligue 1, le PSG s'est frotté au Paris FC. Et le club rouge et bleu a remporté ce premier derby francilien de la saison (2-1).

Trophée des Champions : Le PSG affronte l'OM ce jeudi au Koweït Présent en zone mixte après la victoire du PSG face au Paris FC au Parc des Princes, Désiré Doué s'est prononcé sur le Trophée des Champions. Comme l'a affirmé l'attaquant de Luis Enrique, son équipe ne va laisser aucune chance à l'OM ce jeudi soir au Koweït.