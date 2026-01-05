Désiré Doué - PSG : L'annonce qui va mettre le feu à l'OM !

Ce jeudi, le PSG et l'OM vont se disputer le Trophée des Champions au Koweït. Avant ce premier Classique de l'année 2026, Désiré Doué (20 ans) a annoncé la couleur. D'après le numéro 14 du PSG, son équipe veut « manger » l'OM pour soulever un nouveau trophée.
Pour le compte de la 17ème journée de Ligue 1, le PSG s'est frotté au Paris FC. Et le club rouge et bleu a remporté ce premier derby francilien de la saison (2-1).
Trophée des Champions : Le PSG affronte l'OM ce jeudi au Koweït
Présent en zone mixte après la victoire du PSG face au Paris FC au Parc des Princes, Désiré Doué s'est prononcé sur le Trophée des Champions. Comme l'a affirmé l'attaquant de Luis Enrique, son équipe ne va laisser aucune chance à l'OM ce jeudi soir au Koweït.
«on a envie d’aller le manger»
« Si on est rassasiés ? Non, il faut gagner le plus de trophées (possibles). Chaque trophée qu’on a devant nous, on a envie d’aller le manger comme vous dites, puisque vous parlez d'être rassasié. Mais voilà, c’est important en plus, c’est Marseille donc ça va être un match avec encore plus d’enjeux, il faudra gagner. Il faut toujours se remettre en question. Voilà, c’est sur ce genre de match aussi, on sait qu’il y a des choses à améliorer, il y a toujours des choses à améliorer. Il faut qu’on travaille très dur cette année pour atteindre les objectifs qu’on s’est fixés et aller gagner le plus de trophées possible », a déclaré Désiré Doué, le numéro 14 du PSG.