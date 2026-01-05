PSG : Divorce confirmé avec une légende !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Légende du PSG, Rai travaille désormais dans l'autre club de Paris puisqu'il est ambassadeur du PFC. Le champion du monde 1994 confirme d'ailleurs qu'il a attendu un rôle officiel au PSG qu'il n'a jamais obtenu, actant donc le divorce.

Régulièrement cité parmi les meilleurs joueurs de l'histoire du PSG, Rai est désormais dans l'organigramme du Paris FC où il est ambassadeur de l'autre club de la capitale, promu en Ligue 1. Et la légende brésilienne a justifié la rupture avec le PSG.

Rai explique la rupture avec le PSG « Je comprends que les supporters trouvent cela un peu bizarre. Après ma carrière je suis parti au Brésil, j'ai connu d'autres vies, j'ai commencé un projet social, j'ai fondé ma société... Je suis revenu assez souvent à Paris, je venais de temps en temps au Parc des Princes. Bien sûr, je pense que je suis resté une figure du Paris Saint-Germain dans les années 1990, j'étais capitaine etc. Ça restera pour toujours. Mais la vie continue », confie-t-il au micro de RMC, avant de poursuivre.