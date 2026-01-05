PSG : Divorce confirmé avec une légende !

Légende du PSG, Rai travaille désormais dans l'autre club de Paris puisqu'il est ambassadeur du PFC. Le champion du monde 1994 confirme d'ailleurs qu'il a attendu un rôle officiel au PSG qu'il n'a jamais obtenu, actant donc le divorce.
Régulièrement cité parmi les meilleurs joueurs de l'histoire du PSG, Rai est désormais dans l'organigramme du Paris FC où il est ambassadeur de l'autre club de la capitale, promu en Ligue 1. Et la légende brésilienne a justifié la rupture avec le PSG.
Rai explique la rupture avec le PSG
« Je comprends que les supporters trouvent cela un peu bizarre. Après ma carrière je suis parti au Brésil, j'ai connu d'autres vies, j'ai commencé un projet social, j'ai fondé ma société... Je suis revenu assez souvent à Paris, je venais de temps en temps au Parc des Princes. Bien sûr, je pense que je suis resté une figure du Paris Saint-Germain dans les années 1990, j'étais capitaine etc. Ça restera pour toujours. Mais la vie continue », confie-t-il au micro de RMC, avant de poursuivre.
«Il n'y a plus eu d'opportunité d'avoir un lien officiel»
« En 2006, j'ai eu un lien avec le PSG, à l'époque j'habitais à Londres. Ça a duré une saison et ensuite il n'y a plus eu d'opportunité d'avoir un lien "officiel". Mais même sans cela, je venais et viens encore régulièrement au Parc, je reste peut-être une figure emblématique mais informelle. Ensuite cette opportunité est arrivée avec le Paris FC, avec un très beau projet autour de Paris, du foot, avec des nouveaux défis. J'étais pour le PSG en Ligue des champions ou en championnat quand il n'y avait pas le Paris FC », ajoute Rai.