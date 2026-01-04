Officiel : Le PSG annonce un nouveau joueur !

Quelques heures avant le derby contre le Paris FC, le PSG a dévoilé le groupe de joueur retenu pour ce choc au Parc des Princes. Et en raison des absences, Luis Enrique a retenu un nouveau joueur à savoir le jeune gardien de but Arthur Vignaud qui fait sa première apparition dans le groupe professionnel.
Pour la première fois depuis de nombreuses années, Paris va accueillir un derby en Ligue 1. Le PSG accueille en effet le PFC au Parc des Princes ce dimanche à 20h45. Pour l'occasion, Luis Enrique a dévoilé son groupe qui sera privé d'Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye, retenus à la CAN, ainsi que de Lee Kang-In et Quentin Ndjantou blessés.
Grande première pour Arthur Vignaud
Mais ce n'est pas tout puisque chez les gardiens de but aussi ça bouge. Matvey Safonov absent, Lucas Chevalier sera titulaire contre le PFC et Renato Marin sera sa doublure. Mais alors que Martin James, habituel quatrième dans la hiérarchie est également absent, c'est le jeune Arthur Vignaud qui est convoqué pour la première fois de sa carrière avec le groupe professionnel.
D'autres jeunes sont dans le groupe
Mais d'autres jeunes ont été convoqués par Luis Enrique puisque Noah Nsoki, entré en jeu en Coupe de France contre les amateurs de Fontenay, est de nouveau présent dans le groupe. Le jeune milieu offensif profite des absences des autres cracks du centre de formation du PSG à savoir Quentin Ndjantou et Ibrahim Mbaye.