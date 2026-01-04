Officiel : Le PSG annonce un nouveau joueur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques heures avant le derby contre le Paris FC, le PSG a dévoilé le groupe de joueur retenu pour ce choc au Parc des Princes. Et en raison des absences, Luis Enrique a retenu un nouveau joueur à savoir le jeune gardien de but Arthur Vignaud qui fait sa première apparition dans le groupe professionnel.

Pour la première fois depuis de nombreuses années, Paris va accueillir un derby en Ligue 1. Le PSG accueille en effet le PFC au Parc des Princes ce dimanche à 20h45. Pour l'occasion, Luis Enrique a dévoilé son groupe qui sera privé d'Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye, retenus à la CAN, ainsi que de Lee Kang-In et Quentin Ndjantou blessés.

Grande première pour Arthur Vignaud Mais ce n'est pas tout puisque chez les gardiens de but aussi ça bouge. Matvey Safonov absent, Lucas Chevalier sera titulaire contre le PFC et Renato Marin sera sa doublure. Mais alors que Martin James, habituel quatrième dans la hiérarchie est également absent, c'est le jeune Arthur Vignaud qui est convoqué pour la première fois de sa carrière avec le groupe professionnel.