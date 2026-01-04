Le PSG tient le remplaçant d'Hakimi : C'est le coup de foudre !

Après la grave blessure d’Achraf Hakimi à la cheville, le PSG a été contraint de trouver une solution pour le remplacer. Le club de la capitale s’est alors tourné vers Warren Zaïre-Emery. Et le joueur de 19 ans a rapidement convaincu son monde chez les Rouge-et-Bleu, au point de faire tomber tout le monde sous son charme.
Le PSG a appris une terrible nouvelle en novembre dernier. Après un tacle appuyé de Luis Diaz lors du match contre le Bayern Munich en Ligue des champions, Achraf Hakimi a été gravement blessé à la cheville. Le club de la capitale a donc été contraint de trouver une solution pour pallier l’absence du latéral droit marocain.
Zaïre-Emery a bluffé le PSG
Comme le rapporte SPORT, remplacer Achraf Hakimi n’était pas une mince affaire. Le PSG a néanmoins misé sur Warren Zaïre-Emery, qui a parfaitement répondu aux attentes placées en lui. Le joueur de 19 ans est apparu comme une alternative solide à ce poste de latéral droit. Les Rouge-et-Bleu sont tombés sous son charme.
Achraf Hakimi : Un cas épineux pour Luis Enrique ?
Achraf Hakimi a néanmoins fait son retour de blessure lors de la CAN avec le Maroc. Pour le moment, le défenseur de 27 ans est encore engagé dans la compétition. Mais lorsqu’il fera son retour au PSG, Warren Zaïre-Emery devrait avoir beaucoup moins de temps de jeu. À voir comment Luis Enrique gérera ce cas dans quelques jours.