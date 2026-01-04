Le PSG tient le remplaçant d'Hakimi : C'est le coup de foudre !

Pierrick Levallet

Après la grave blessure d’Achraf Hakimi à la cheville, le PSG a été contraint de trouver une solution pour le remplacer. Le club de la capitale s’est alors tourné vers Warren Zaïre-Emery. Et le joueur de 19 ans a rapidement convaincu son monde chez les Rouge-et-Bleu, au point de faire tomber tout le monde sous son charme.

Le PSG a appris une terrible nouvelle en novembre dernier. Après un tacle appuyé de Luis Diaz lors du match contre le Bayern Munich en Ligue des champions, Achraf Hakimi a été gravement blessé à la cheville. Le club de la capitale a donc été contraint de trouver une solution pour pallier l’absence du latéral droit marocain.

Zaïre-Emery a bluffé le PSG Comme le rapporte SPORT, remplacer Achraf Hakimi n’était pas une mince affaire. Le PSG a néanmoins misé sur Warren Zaïre-Emery, qui a parfaitement répondu aux attentes placées en lui. Le joueur de 19 ans est apparu comme une alternative solide à ce poste de latéral droit. Les Rouge-et-Bleu sont tombés sous son charme.