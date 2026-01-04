Un joueur du PSG se fait clasher, la surprise est totale !

Arrivé cet été au PSG, Lucas Chevalier n’a pas encore convaincu les supporters. Encore trop tendre dans les buts parisiens, le jeune portier français doit s’améliorer. Mis à l’épreuve par Luis Enrique sur la fin d’année 2025, le numéro 30 a accepté son déclassement. Cependant, le nombre de critiques à son égard l’ont également surpris.
Une adaptation compliquée. Arrivé afin de prendre la succession de Gianluigi Donnarumma dans les buts du PSG, Lucas Chevalier n’a pas connu des débuts faciles à Paris. Coupable de certaines erreurs dans ses buts, le Français a reçu son lot de critiques.
Lucas Chevalier reste serein...
Luis Enrique de son côté, a toujours soutenu ce gardien qu’il a réclamé auprès de sa direction sportive. Cependant, cela n’a pas empêché le coach espagnol de privilégier une titularisation de Matvey Safonov sur les derniers rendez-vous du PSG. Comme le révèle l’Equipe ce samedi, Lucas Chevalier lui, n’a pas mal vécu cette mise à l’épreuve. Le gardien de 24 ans semble rester serein, lui qui va récupérer sa place de numéro un en l’absence du Russe.
...Mais a été surpris par les critiques
En revanche, le quotidien sportif évoque une surprise de la part du numéro 30 du PSG à l’égard des nombreuses critiques à son égard. Lucas Chevalier aurait également été surpris de l’environnement difficile existant au PSG où le moindre geste est décrypté avec virulence...