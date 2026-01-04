Un joueur du PSG se fait clasher, la surprise est totale !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé cet été au PSG, Lucas Chevalier n’a pas encore convaincu les supporters. Encore trop tendre dans les buts parisiens, le jeune portier français doit s’améliorer. Mis à l’épreuve par Luis Enrique sur la fin d’année 2025, le numéro 30 a accepté son déclassement. Cependant, le nombre de critiques à son égard l’ont également surpris.

Une adaptation compliquée. Arrivé afin de prendre la succession de Gianluigi Donnarumma dans les buts du PSG, Lucas Chevalier n’a pas connu des débuts faciles à Paris. Coupable de certaines erreurs dans ses buts, le Français a reçu son lot de critiques.

Lucas Chevalier reste serein... Luis Enrique de son côté, a toujours soutenu ce gardien qu’il a réclamé auprès de sa direction sportive. Cependant, cela n’a pas empêché le coach espagnol de privilégier une titularisation de Matvey Safonov sur les derniers rendez-vous du PSG. Comme le révèle l’Equipe ce samedi, Lucas Chevalier lui, n’a pas mal vécu cette mise à l’épreuve. Le gardien de 24 ans semble rester serein, lui qui va récupérer sa place de numéro un en l’absence du Russe.