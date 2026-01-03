PSG : Un projet légendaire se prépare à Paris !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis cette saison 2025-2026, deux clubs parisiens évoluent en Ligue 1 avec le PSG et le Paris FC. Si le second va tenter de se maintenir dans l’élite, d’autres clubs de la région parisienne pourraient accéder au premier échelon du football français. C’est en tout cas le projet de Patrice Haddad, président du Red Star.

Le PSG retrouve la compétition en ce début d’année 2026. Le club de la capitale accueille son voisin parisien le Paris FC au Parc des Princes ce dimanche soir. Désormais, la Ligue 1 comprend deux clubs basés dans la capitale, et cela pourrait s’agrandir à l’avenir.

Le Red Star prêt à rejoindre le PSG et le PFC ? Car si le PFC va devoir batailler afin de conserver sa place dans l’élite, du côté de la Ligue 2, le Red Star se tient en embuscade. Actuel 2ème de Ligue 2, le club basé à Saint-Ouen rêve de monter à l’issue de la saison. Président du club, Patrice Haddad rêve d’une cohabitation entre plusieurs clubs de la région parisienne.