PSG : Un projet légendaire se prépare à Paris !

Depuis cette saison 2025-2026, deux clubs parisiens évoluent en Ligue 1 avec le PSG et le Paris FC. Si le second va tenter de se maintenir dans l’élite, d’autres clubs de la région parisienne pourraient accéder au premier échelon du football français. C’est en tout cas le projet de Patrice Haddad, président du Red Star.
Le PSG retrouve la compétition en ce début d’année 2026. Le club de la capitale accueille son voisin parisien le Paris FC au Parc des Princes ce dimanche soir. Désormais, la Ligue 1 comprend deux clubs basés dans la capitale, et cela pourrait s’agrandir à l’avenir.
Le Red Star prêt à rejoindre le PSG et le PFC ?
Car si le PFC va devoir batailler afin de conserver sa place dans l’élite, du côté de la Ligue 2, le Red Star se tient en embuscade. Actuel 2ème de Ligue 2, le club basé à Saint-Ouen rêve de monter à l’issue de la saison. Président du club, Patrice Haddad rêve d’une cohabitation entre plusieurs clubs de la région parisienne.
« On pourrait se retrouver avec cinq ou six clubs autour de Paris en L1 »
« Je vais regarder cette rencontre avec intérêt. Paris et sa région méritent ça. Ce n’est que l’évolution naturelle de l’histoire. Il faut plusieurs clubs à Paris. Si tout le monde travaille bien, on pourrait se retrouver avec cinq ou six clubs autour de Paris en L1 et se rapprocher de l’Angleterre (sept clubs londoniens cette saison en Premier League). Le Paris FC a montré la voie. C’est excitant de savoir qu’on pourra un jour les rejoindre et qu’il y aura des triangulaires très fortes autour de la région », a confié ce dernier au Parisien.