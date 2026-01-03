Départ de Kylian Mbappé : Luis Enrique se régale au PSG !

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce samedi, à la veille du derby de Ligue 1 face au Paris FC, Luis Enrique s’est exprimé au sujet de ce qu’il souhaite voir dans son équipe. Et s’il ne l’a jamais nommé, le coach du Paris Saint-Germain semble bien avoir lâché un tacle à peine déguisé à Kylian Mbappé, parti au Real Madrid en 2024.

Avec QSI, les stars ont toujours été mises en avant. Cela a été le cas avec Zlatan Ibrahimovic, puis avec Edinson Cavani ou Angel Di Maria, pour terminer évidemment par la sainte trinité Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Mais les choses ont radicalement changé au PSG, depuis l’arrivée de Luis Enrique.

Le nouveau PSG de Luis Enrique L’Espagnol a opéré un grand ménage dès sa signature en 2023. L’objectif était simple : construire un collectif solide fait de joueurs qui travaillent les unes pour les autres et plus au service d’une, deux ou trois stars. Le moins que l’on puisse dire c’est que ça a marché, puisqu'avec lui, le PSG a enfin remporté la Ligue des Champions.