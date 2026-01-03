OM - Transfert d'une star : La réponse cash de De Zerbi !

Axel Cornic

Devenu en moins d’un an l’un des piliers de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emile Højbjerg semble avoir la cote à l’étranger. Son nom est régulièrement lié à un possible transfert à la Juventus en ce mercato hivernal, mais Roberto De Zerbi n’a aucune intention de le laisser filer.

Tout le monde a hâte de voir la première recrue hivernale qui va débarquer à Marseille. Mais en ce mois de janvier, il pourrait également y avoir des départs. Et pas des moindres, puisqu’après Adrien Rabiot c’est un autre cador du milieu de terrain qui pourrait quitter l’OM.

Un départ de taille à l’OM ? Cela fait plusieurs semaines déjà que la presse italienne parle d’un intérêt prononcé de la Juventus pour Pierre-Emile Højbjerg, titulaire indiscutable à l’OM. Pourtant, Roberto De Zerbi a plusieurs fois annoncé qu’il ne souhaitait pas se séparer de l’international danois, considéré comme l’un de ses plus fidèles soldats.