OM - Transfert d'une star : La réponse cash de De Zerbi !

Devenu en moins d’un an l’un des piliers de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emile Højbjerg semble avoir la cote à l’étranger. Son nom est régulièrement lié à un possible transfert à la Juventus en ce mercato hivernal, mais Roberto De Zerbi n’a aucune intention de le laisser filer.
Tout le monde a hâte de voir la première recrue hivernale qui va débarquer à Marseille. Mais en ce mois de janvier, il pourrait également y avoir des départs. Et pas des moindres, puisqu’après Adrien Rabiot c’est un autre cador du milieu de terrain qui pourrait quitter l’OM.
Un départ de taille à l’OM ?
Cela fait plusieurs semaines déjà que la presse italienne parle d’un intérêt prononcé de la Juventus pour Pierre-Emile Højbjerg, titulaire indiscutable à l’OM. Pourtant, Roberto De Zerbi a plusieurs fois annoncé qu’il ne souhaitait pas se séparer de l’international danois, considéré comme l’un de ses plus fidèles soldats.
De Zerbi dit non !
Le technicien italien semble avoir eu gain de cause. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, la Juventus aurait totalement lâché prise pour Højbjerg, préférant se concentrer sur d’autres pistes en ce mercato hivernal. Le refus de De Zerbi de se séparer de son joueur semble avoir été crucial dans ce dossier, avec l’OM qui voit donc une grosse menace s’éloigner... pour le moment au moins.