OM - OL : La guerre est déclarée pour un transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’ils sont actuellement à la lutte afin de s’attacher les services d’Himad Abdellli, l’OM et l’OL auraient une autre cible en commun. Selon la presse italienne, les deux clubs de Ligue 1 seraient intéressés par Benjamin Dominguez, ailier de Bologne qui plairait également beaucoup à l’entraîneur de River Plate, Marcelo Gallardo.

Actuellement au Maroc, où il dispute la CAN avec l’Algérie, Himad Abdelli va devoir faire un choix concernant son avenir. Le milieu de terrain âgé de 26 ans n’a plus que six mois de contrat avec Angers et deux clubs de Ligue 1 sont sur les rangs afin de s’attacher ses services : l’OM et l’OL.

Plutôt l’OM que l’OL pour Abdelli ? Selon La Minute OM, Marseille aurait pris de l’avance dans ce dossier, grâce à l’intervention de Medhi Benatia, et l’international algérien (6 sélections) priviligirait cette destination. En attendant, l’OM et l’OL seraient à la lutte sur une autre piste, puisqu’ils en auraient une en commun en Serie A.