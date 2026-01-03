Sa première fois avec les stars du PSG, un rêve se réalise !

Ce dimanche, pour la première fois de la saison, on aura droit au derby parisien entre le PSG et le Paris FC. Une rencontre qui sera forcément particulière pour Kevin Trapp. Aujourd’hui dans les buts du PFC, l’Allemand a évolué pendant 3 saisons avec l’actuel champion du France. C’est en 2015 que Trapp avait rejoint le PSG, une expérience qu’il n’oubliera pas de sitôt.
Lors du dernier mercato estival, Kevin Trapp a fait son grand retour en Ligue 1 et dans une ville dont il est tombé amoureux : Paris. En effet, le gardien allemand a décidé de rejoindre le promu, le Paris FC, connaissant ainsi son deuxième club dans la capitale française après avoir porté le maillot du PSG pendant 3 saisons. Une période qui a marqué Trapp, lui avait rejoint Paris avec des étoiles dans les yeux en 2015, arrivant en provenance de l’Eintracht Francfort.
« Un rêve qui se réalisait »
A la veille de retrouver le PSG, le gardien du Paris FC s’est confié au Parisien. L’occasion pour Kevin Trapp de revenir sur son transfert à Paris en 2015. C’est ainsi que l’Allemand a notamment raconté : « Quand je suis arrivé, j’ai rejoint une équipe pleine de stars avec Zlatan, Maxwell, Thiago Silva… Pour moi, c’était forcément un très grand pas dans ma carrière mais aussi un rêve qui se réalisait parce que je jouais la Ligue des Champions qui avait l’ambition de la gagner. C’était ma première fois à l’étranger ».
« Il faudra beaucoup défendre et souffrir ensemble »
Présent en conférence de presse ce vendredi, Kevin Trapp avait également annoncé la couleur pour cette rencontre face au PSG. Le gardien du Paris FC confiait alors : « Il faudra beaucoup défendre et souffrir ensemble et surtout ne pas penser qu’on est battu d’avance. Il doit y avoir plus d’excitation que de peur. Aujourd’hui, les différences entre le PSG et le PFC sont énormes. On est promu, on veut juste se maintenir ».