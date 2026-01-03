Sa première fois avec les stars du PSG, un rêve se réalise !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, pour la première fois de la saison, on aura droit au derby parisien entre le PSG et le Paris FC. Une rencontre qui sera forcément particulière pour Kevin Trapp. Aujourd’hui dans les buts du PFC, l’Allemand a évolué pendant 3 saisons avec l’actuel champion du France. C’est en 2015 que Trapp avait rejoint le PSG, une expérience qu’il n’oubliera pas de sitôt.

Lors du dernier mercato estival, Kevin Trapp a fait son grand retour en Ligue 1 et dans une ville dont il est tombé amoureux : Paris. En effet, le gardien allemand a décidé de rejoindre le promu, le Paris FC, connaissant ainsi son deuxième club dans la capitale française après avoir porté le maillot du PSG pendant 3 saisons. Une période qui a marqué Trapp, lui avait rejoint Paris avec des étoiles dans les yeux en 2015, arrivant en provenance de l’Eintracht Francfort.

« Un rêve qui se réalisait » A la veille de retrouver le PSG, le gardien du Paris FC s’est confié au Parisien. L’occasion pour Kevin Trapp de revenir sur son transfert à Paris en 2015. C’est ainsi que l’Allemand a notamment raconté : « Quand je suis arrivé, j’ai rejoint une équipe pleine de stars avec Zlatan, Maxwell, Thiago Silva… Pour moi, c’était forcément un très grand pas dans ma carrière mais aussi un rêve qui se réalisait parce que je jouais la Ligue des Champions qui avait l’ambition de la gagner. C’était ma première fois à l’étranger ».