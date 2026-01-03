Transfert - PSG : Retour surprise d'une superstar, il répond cash !

Alexis Brunet

De 2021 à 2023, Sergio Ramos a porté le maillot du PSG après avoir passé plus de quinze ans au Real Madrid. Aujourd’hui âgé de 39 ans et sans contrat, le défenseur central a été annoncé dans le viseur de l’OGC Nice dernièrement. Présent en conférence de presse ce vendredi, le président niçois Jean-Pierre Rivière s’est exprimé sur cette rumeur.

Après son départ du Real Madrid en 2021, Sergio Ramos se cherchait un nouveau point de chute pour continuer sa carrière. Désireux de renforcer sa défense centrale avec un joueur d’expérience libre de tout contrat, le PSG avait alors sauté sur l’occasion. L’Espagnol sera finalement resté deux ans à Paris, sans jamais vraiment convaincre.

Sergio Ramos est libre de tout contrat Une fois son aventure au PSG terminée, Sergio Ramos avait décidé de faire son retour au sein de son club formateur, le FC Séville. Le temps d’une saison, le défenseur aura joué 37 rencontres avec le club andalou avant de débarquer à Monterrey en 2025. Un passage au Mexique qui n’aura pas duré bien longtemps là aussi, puisque le champion du monde 2010 est désormais libre de tout contrat.