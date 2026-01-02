Coup de théâtre au PSG, c'est la catastrophe !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant pris la place de gardien numéro un en l’absence de Lucas Chevalier, Matvey Safonov a réalisé de belles prestations avec le PSG. Néanmoins, le portier russe s’est blessé à la main. S’il devait initialement manquer quelques semaines de compétition, il s’avère que la blessure subie par le numéro 39 parisien est plus grave que prévue.

Le PSG a connu quelques changements intéressants au sein de son effectif. Au cours des derniers matchs, Lucas Chevalier, blessé à la cheville, a cédé sa place de titulaire dans les buts au profit de Matvey Safonov. Alors qu’il n’avait pas joué depuis le début de la saison, le Russe a délivré de belles prestations.

Safonov blessé Face à Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale le 17 décembre, Safonov s’est illustré en étant exceptionnel lors de la séance de tirs au but. Néanmoins, ce match n’a pas laissé le numéro 39 indemne. Victime d’une fracture de la main gauche, Matvey Safonov va manquer les premiers rendez-vous de l’année avec le PSG.