Coup de théâtre au PSG, c'est la catastrophe !

Ayant pris la place de gardien numéro un en l’absence de Lucas Chevalier, Matvey Safonov a réalisé de belles prestations avec le PSG. Néanmoins, le portier russe s’est blessé à la main. S’il devait initialement manquer quelques semaines de compétition, il s’avère que la blessure subie par le numéro 39 parisien est plus grave que prévue.
Le PSG a connu quelques changements intéressants au sein de son effectif. Au cours des derniers matchs, Lucas Chevalier, blessé à la cheville, a cédé sa place de titulaire dans les buts au profit de Matvey Safonov. Alors qu’il n’avait pas joué depuis le début de la saison, le Russe a délivré de belles prestations.
Safonov blessé
Face à Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale le 17 décembre, Safonov s’est illustré en étant exceptionnel lors de la séance de tirs au but. Néanmoins, ce match n’a pas laissé le numéro 39 indemne. Victime d’une fracture de la main gauche, Matvey Safonov va manquer les premiers rendez-vous de l’année avec le PSG.
Le délai de son retour a été allongé
Comme le révèle l’Equipe ce vendredi, l’absence du Russe a été initialement annoncée entre trois et quatre semaines par le staff du PSG. Cependant, le quotidien annonce qu’en réalité, Safonov devrait plutôt manquer cinq à six semaines de compétition alors que la délai de sa blessure a été allongé.