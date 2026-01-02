C'est le feu sur le mercato, l'OL annonce une folie !

Amadou Diawara

Après avoir bouclé le prêt d'Endrick, arrivé en provenance du Real Madrid, l'OL est loin d'avoir achevé son mercato hivernal. Comme l'a affirmé Paulo Fonseca, présent en conférence de presse ce vendredi, les Gones comptent recruter plusieurs joueurs d'ici la fin de cette fenêtre de transferts.

A la peine au Real Madrid, Endrick vient de signer à l'OL. Pour emmagasiner davantage de temps de jeu lors de la deuxième partie de saison, le buteur brésilien est actuellement prêté au club lyonnais.

Après Endrick, l'OL va encore recruter En plus d'Endrick, l'OL devrait accueillir plusieurs joueurs lors de ce mercato hivernal. Présent en conférence de presse ce vendredi, Paulo Fonseca a annoncé que les Gones allaient enflammer le marché des transferts.