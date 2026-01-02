C'est le feu sur le mercato, l'OL annonce une folie !

Après avoir bouclé le prêt d'Endrick, arrivé en provenance du Real Madrid, l'OL est loin d'avoir achevé son mercato hivernal. Comme l'a affirmé Paulo Fonseca, présent en conférence de presse ce vendredi, les Gones comptent recruter plusieurs joueurs d'ici la fin de cette fenêtre de transferts.
A la peine au Real Madrid, Endrick vient de signer à l'OL. Pour emmagasiner davantage de temps de jeu lors de la deuxième partie de saison, le buteur brésilien est actuellement prêté au club lyonnais.
Après Endrick, l'OL va encore recruter
En plus d'Endrick, l'OL devrait accueillir plusieurs joueurs lors de ce mercato hivernal. Présent en conférence de presse ce vendredi, Paulo Fonseca a annoncé que les Gones allaient enflammer le marché des transferts.
«Nous pouvons avoir de nouveaux joueurs»
« De nouveaux renforts à l'OL cet hiver ? Oui. Je ne veux pas parler des positions, mais nous travaillons pour cela. (...) C’est une période différente, car nous pouvons avoir de nouveaux joueurs, alors que d’autres peuvent partir. Mais c’est une situation normale à ce moment-là. On parle avec les joueurs, on leur fait comprendre que c’est une année importante pour le club, qu’on a des objectifs, et qu’on veut les atteindre », a révélé Paulo Fonseca, l'entraineur de l'OL.