Mercato - OM : Le clash qui pourrait lui coûter très cher !

Actuellement à l’OM, Robinio Vaz pourrait toutefois ne pas s’y éterniser en ce mercato hivernal. En effet, l’attaquant olympien est au coeur des rumeurs et voilà que son avenir pourrait s’écrire… à Strasbourg. Le RCSA serait d’ailleurs prêt à lui offrir un gros salaire pour le convaincre, mais voilà que le vestiaire de Liam Rosenior pourrait mettre à mal cette opération Vaz. Explications.

Disposant d’une offre de prolongation de l’OM entre les mains, Robinio Vaz hésiterait à la signer. En pleine réflexion, le joueur de Roberto De Zerbi pourrait finalement plutôt s’en aller lors de ce mercato hivernal. Pour aller où ? L’attaquant de 18 ans ne manquerait pas de prétendants. Et parmi les courtisans de Robinio Vaz, on retrouverait notamment Strasbourg.

Un salaire XXL promis à Robinio Vaz ? Comme révélé par But Football Club, Strasbourg serait très intéressé par Robinio Vaz. Liam Rosenior aurait même déjà avec l’attaquant de l’OM, qui se serait vu promettre un juteux salaire en cas de signature. Il serait ainsi question de 200 000€ pour Robinio Vaz. Mais tout pourrait lui passer sous le nez à cause de son comportement…