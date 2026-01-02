Départ de l’OM - De Zerbi : La bombe lâchée en Angleterre !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’Enzo Maresca a été démis de ses fonctions jeudi, Chelsea est à la recherche d’un nouvel entraîneur. En ce sens, celui de Strasbourg, Liam Rosenior, fait office de favori, mais la presse anglaise a également cité celui de l’OM, Roberto De Zerbi, que Behdad Eghbali, copropriétaire des Blues, aurait rencontré en mai dernier.

Deux jours après le match nul concédé face à Bournemouth (2-2), Chelsea a annoncé jeudi le départ d’Enzo Maresca. Ce dernier, arrivé à l’été 2024, a fait les frais des derniers résultats décevant de son équipe, qui doit désormais trouver un nouvel entraîneur.

De Zerbi, une piste de Chelsea pour remplacer Maresca ? Dans cette optique, Liam Rosenior, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec Strasbourg, qui a le même propriétaire que Chelsea, est annoncé comme le grand favori. Ce que confirme la BBC, en évoquant d’autres potentiels pistes pour remplacer Enzo Maresca, notamment celle menant à Roberto De Zerbi.