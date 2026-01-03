Mercato : Le deal qui va faire paniquer l'OM ?

Axel Cornic

Plusieurs pistes sont annoncées à l’Olympique de Marseille en ce début de mercato, notamment du côté de la Serie A. Il faut dire que deux occasions très intéressantes se présentent avec Rolando Mandragora et Lazar Samardžić, qui seraient poussés vers le départ par leurs clubs respectifs de la Fiorentina et de l’Atalanta.

Plusieurs mois après le départ d’un certain Adrien Rabiot, à Marseille on semble encore chercher son remplaçant. Et comme souvent ces dernières années, la solution pourrait venir de Serie A ! La presse transalpine assure en effet que l’OM travaillerait sur deux dossiers très chauds en ce début de mercato hivernal.

Mandragora ou Samardžić ? Le premier concernerait Rolando Mandragora, plutôt 6 ou 8 à tendance défensive, qui est sus contrat avec la Fiorentina jusqu’en 2028. Le second mènerait à Lazar Samardžić, milieu offensif déjà approché en toute fin du mercato estival 2025 et qui n’aurait pas trouvé sa place à l’Atalanta. Deux profils assez différents, qui pourraient toutefois faire le plus grand bien à l’OM.