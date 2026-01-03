Mercato : L'OM en danger, Barcelone relance un transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ces dernières semaines, l’OM a été annoncé sur la piste de Branimir Mlačić, jeune défenseur âgé de 18 ans évoluant à l’Hajduk Split. Le Real Madrid, ainsi que l’Inter Milan, seraient également intéressés par le Croate, mais ce n’est pas tout, puisque le FC Barcelone se serait aussi renseigné à son sujet.

Au début du mois de décembre, le média croate Germanijak citait l’OM parmi les clubs intéressés par Branimir Mlačić. Âgé de 18 ans, le défenseur central est sous contrat jusqu’en juin 2029 à l’Hajduk Split, où il a été formé et avec qui il a disputé 18 rencontres toutes compétitions confondues cette saison.

L’OM en concurrence avec le Real Madrid et l’Inter Milan Un joueur qui aurait tapé dans l’oeil de plusieurs grands clubs européens, car Germanijak indiquait que le Real Madrid et l’Inter Milan seraient également sur la piste de Branimir Mlačić. Un dossier dans lequel l’OM aurait un autre concurrent de taille, puisque le FC Barcelone serait aussi là.