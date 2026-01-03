OM : La presse italienne confirme le prochain transfert !

Axel Cornic

Le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier et l’Olympique de Marseille se retrouve déjà au centre de nombreuses spéculations. C’est notamment le cas en Italie, puisque Medhi Benatia ainsi que Pablo Longoria auraient déjà commencé à bouger leurs pions pour Rolando Mandragora, milieu de terrain annoncé sur le départ du côté de la Fiorentina.

Quelle sera la première recrue qui débarquera à Marseille en ce mois de janvier ? Le mercato a commencé depuis seulement quelques jours, mais les pistes fusent déjà à l’OM, qui semble vouloir renforcer son milieu de terrain. Et une belle occasion se présente du côté de la Fiorentina, en Serie A...

Mandragora bientôt à l’OM ? Les médias italiens évoquent en effet un intérêt prononcé de l’OM pour Rolando Mandragora, international italien passé par la Juventus, l’Udinese et actuellement à la Fiorentina. Il a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2028, mais la très mauvaise première partie de saison du club florentin aurait poussé les dirigeants à envisager un grand ménage, dont il ferait partie.