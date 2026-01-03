Un buteur au Paris FC : C'est terminé pour ce transfert, l'annonce en direct !

Amadou Diawara

Pour renforcer la pointe de son attaque, le Paris FC aurait jeté son dévolu sur Sidiki Chérif. Heureusement pour le club présidé par Pierre Ferracci, le SCO d'Angers a déjà accepté le départ de son numéro 11. En effet, Alexandre Dujeux a laissé clairement entendre que le transfert de Sidiki Chérif était inévitable.

Très performant sous les couleurs du SCO d'Angers, Sidiki Chérif aurait alarmé la direction du Paris FC. En effet, le club présidé par Pierre Ferracci serait emballé par l'idée de recruter le crack de 19 ans lors de ce mercato hivernal. D'ailleurs, les hautes sphères franciliennes seraient déjà passées à l'offensive sur ce dossier.

Angers annonce le verdict pour Chérif D'après les indiscrétions de L'Equipe, le Paris FC aurait formulé une offre d'environ 23M€ pour finaliser le transfert de Sidiki Chérif. Toutefois, les dirigeants d'Angers auraient repoussé cette proposition, réclamant une somme proche de 30M€ pour céder leur numéro 11. Malgré ce refus, Sidiki Chérif serait condamné à quitter le SCO lors de ce mercato.