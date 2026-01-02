Paris FC : C'est le feu avec ces cinq transferts !

Amadou Diawara

Promu en Ligue 1, le Paris FC lutte pour le maintien lors de cette saison 2025-2026. Pour conserver sa place dans l'élite, le club présidé par Pierre Ferracci compterait enflammer ce mercato hivernal. En effet, le PFC aurait prévu de boucler cinq transferts lors de cette fenêtre du recrutement.

La saison dernière, le Paris FC a terminé à la deuxième place en Ligue 2. Dauphin du FC Lorient en 2024-2025, le club francilien a composté son billet pour monter en Ligue 1.

Le PFC veut recruter un buteur, un milieu et deux latéraux Promu en Ligue 1, le Paris FC n'a pas démérité. Toutefois, le club emmené par Stéphane Gilli est encore loin d'avoir assuré son maintien dans l'élite. En effet, le PFC est classé 14ème sur 18 avec 16 points engrangés en autant de journées. Pour rester en Ligue 1 la saison prochaine, l'écurie présidée par Pierre Ferracci compterait enflammer ce mercato hivernal.