Un buteur à l’OM : Coup de tonnerre pour son transfert ?

Partira ? Ne partira pas ? Si Robinio Vaz est aujourd’hui un attaquant de l’OM, il pourrait ne plus l’être d’ici la fin du mercato hivernal. Strasbourg ferait notamment partie des clubs intéressés par le joueur de Roberto De Zerbi. Mais voilà que son transfert en Alsace est encore loin d’être acté et plusieurs éléments pourraient mettre à mal cette opération Vaz.

Souhaitant garder Robinio Vaz, l’OM lui a soumis une offre de prolongation. Toutefois, l’Olympien serait actuellement en grande réflexion pour son avenir. Au point d’envisager un transfert cet hiver ? Il ne faudrait pas l’exclure. Le joueur de Roberto De Zerbi aurait d’ailleurs de nombreux prétendants. Strasbourg ferait notamment partie des clubs intéressés, mais voilà que Robinio Vaz serait encore loin de rejoindre le RCSA.

Rosenior à Chelsea et tout est relancé ? Robinio Vaz à Strasbourg, ça pourrait finalement tomber à l’eau. Comment ? Dans un premier temps, But Football Club explique que la possible nomination de Liam Rosenior à Chelsea pourrait tout chambouler. Alors que l’actuel coach du RCSA aurait déjà discuté avec l’attaquant de l’OM, le fait qu’il rejoigne les Blues en ce mercato hivernal pourrait freiner Robinio Vaz.