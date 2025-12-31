Transfert à 62M€ : Une folie tentée par le Paris FC ?

Axel Cornic

Il faut désormais composer avec un autre club dans la capitale. Alors que le PSG régnait en maitre, le Paris FC a souhaité se faire une place au soleil avec sa montée en Ligue 1. Et il a les moyens de ses ambitions, puisque ses investisseurs et propriétaires sont parmi les plus importants de la planète.

Quel sera le prochain gros coup du PFC ? Ainsi, un peu moins de 60M€ ont été investis lors du dernier mercato estival, ce qui semblait impensable il y a encore quelques mois. Mais Au PFC on ne semble pas être encore satisfait et pour s’installer durablement en Ligue 1, plusieurs gros coups sont évoqués sur le marché des transferts de janvier, qui ouvrira ses portes dans quelques heures.