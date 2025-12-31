Un crack choisit l’OM : L’annonce fracassante à l’étranger !

Axel Cornic

A l’affut de la moindre occasion, l’Olympique de Marseille aurait trouvé un nouveau prodige du côté de l’Italie. Il s’agit de Karim Diop, défenseur central d’à-peine 16 ans qui évolue actuellement à la Sampdoria et qui est annoncé comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération.

Depuis la signature de Roberto De Zerbi, à Marseille en tente de donner plus de pace à la jeunesse. Cela s’est vu avec Robinio Vaz ou encore Darryl Bakola, sans oublier que des stars come Mason Greenwood restent tout de même assez jeunes. Mais la liste pourrait bien s’agrandir...

L’OM chasse les jeunes talents Il Corriere dello Sport a récemment annoncé que l’OM serait sur les traces de Nathan De Cat, le nouveau prodige du football belge. A seulement 17 ans, le milieu de terrain est devenu un titulaire en puissance à Anderlecht, mais des nombreux autres clubs le suivraient comme le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen ou encore le Borussia Dortmund.