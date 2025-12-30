Pep Guardiola et l'OM : Transfert surprise annoncé à l'étranger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans l’optique de renforcer son effectif en recrutant un meneur de jeu, l’OM explorerait une nouvelle piste en Croatie. Marseille ferait partie des clubs intéressés par Adriano Jagusic, âgé de seulement 20 ans et évoluant au Slaven Belupo. Un joueur qui serait également dans le viseur du City Group, comprenant notamment le Manchester City de Pep Guardiola.

Après Sofiane Diop (25 ans, OGC Nice), Jorge Carrascal (27 ans, Flamengo) et la piste Lazar Samardzic (23 ans, Atalanta) qui pourrait être relancée, l’OM en explorerait une autre, en Croatie. En effet, selon Sportske Novosti, Marseille ferait partie des clubs intéressés par un jeune talent du Slaven Belupo.

L’OM sur un jeune talent croate ? Il s’agirait d’Adriano Jagusic, milieu offensif âgé de 20 ans et sous contrat jusqu’en juin 2028. Cette saison, il a inscrit 8 buts et délivré 6 passes décisives toutes compétitions confondues avec son club. Un dossier dans lequel l’OM devrait faire face à une forte concurrence.