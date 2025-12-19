OM - Greenwood : Le transfert confirmé dans la presse !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Joueur le plus utilisé depuis le début de la saison, l’OM aimerait bien recruter une doublure à Mason Greenwood, ainsi qu’un meneur de jeu. La solution pourrait alors se nommer Sofiane Diop, capable d’évoluer aussi bien sur un côté qu’en numéro 10. Des discussions en ce sens ont déjà eu lieu et le Niçois ne serait pas contre un transfert à Marseille.

S’il attend avec impatience les retours de blessure de Facundo Medina, Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré, l’OM compte aussi sur le mercato hivernal pour ajuster son effectif. Cela passera d'abord par des départs, point sur lequel a insisté Pablo Longoria jeudi en conférence de presse, mais les dirigeants marseillais ont déjà une petite idée du profil qu’ils souhaitent recruter.

Sofiane Diop, le profil parfait pour l’OM ? Comme indiqué par L'Équipe, l’OM est à la recherche d’un numéro 10, ainsi que d’une doublure à Mason Greenwood, joueur le plus sollicité depuis le début de la saison. « On doit toujours chercher comment améliorer l'équipe. Si j'analyse l'effectif, on voit que les postes où nous avons le moins de rotation concernent surtout le profil d’un joueur comme Greenwood, qui affiche un nombre de minutes très élevé », a rappelé Pablo Longoria. L'Équipe confirme que Sofiane Diop (25 ans) est un joueur qui intéresse Marseille, lui qui présente l’avantage de pouvoir évoluer aussi bien sur un côté qu’en meneur de jeu.