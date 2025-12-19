OM - Greenwood : Le transfert confirmé dans la presse !

Joueur le plus utilisé depuis le début de la saison, l’OM aimerait bien recruter une doublure à Mason Greenwood, ainsi qu’un meneur de jeu. La solution pourrait alors se nommer Sofiane Diop, capable d’évoluer aussi bien sur un côté qu’en numéro 10. Des discussions en ce sens ont déjà eu lieu et le Niçois ne serait pas contre un transfert à Marseille.
S’il attend avec impatience les retours de blessure de Facundo Medina, Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré, l’OM compte aussi sur le mercato hivernal pour ajuster son effectif. Cela passera d'abord par des départs, point sur lequel a insisté Pablo Longoria jeudi en conférence de presse, mais les dirigeants marseillais ont déjà une petite idée du profil qu’ils souhaitent recruter.
Sofiane Diop, le profil parfait pour l’OM ?
Comme indiqué par L'Équipe, l’OM est à la recherche d’un numéro 10, ainsi que d’une doublure à Mason Greenwood, joueur le plus sollicité depuis le début de la saison. « On doit toujours chercher comment améliorer l'équipe. Si j'analyse l'effectif, on voit que les postes où nous avons le moins de rotation concernent surtout le profil d’un joueur comme Greenwood, qui affiche un nombre de minutes très élevé », a rappelé Pablo Longoria. L'Équipe confirme que Sofiane Diop (25 ans) est un joueur qui intéresse Marseille, lui qui présente l’avantage de pouvoir évoluer aussi bien sur un côté qu’en meneur de jeu.
« C’est un projet qui lui plait, qui l’intéresse »
L'intérêt est en plus réciproque avec l’international marocain (1 sélection), non sélectionné pour la CAN et sous contrat jusqu'en juin 2027 avec l'OGC Nice. « Sofiane Diop, il y a eu des contacts, ça, c’est réel », assurait Christopher Rocchia, formé à l’OM, il y a une dizaine de jours dans l’émission Débat Foot Marseille. « Il n’y a rien de fait. Ils ont pris contact, ils discutent, il n'y a pas de contrat qui a été mis sur la table, etc. C’est un projet qui lui plait, qui l’intéresse, c’est ce que je peux dire. Actuellement c’est lui qui porte Nice et je pense qu’il a les épaules pour jouer dans une meilleure équipe. »