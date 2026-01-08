De Zerbi : L'annonce surprise du PSG !

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a remporté le Trophée des Champions face à l'OM de Pablo Longoria, et ce, à l'issue de la séance des tirs au but. Alors que les Marseillais ont malmené ses hommes pendant la rencontre, Luis Enrique a tenu à rendre hommage à Roberto De Zerbi.

Le PSG et l'OM se sont disputés le Trophée des Champions ce jeudi soir. S'ils menaient 2-1 dans les derniers instants de la partie, les protégés de Roberto De Zerbi ont finalement perdu la rencontre, et ce, à l'issue de la séance des tirs au but (2-2, 4-1). Gonçalo Ramos ayant égalisé à la 95ème minute de jeu du temps réglementaire.

PSG : Luis Enrique rend hommage à Roberto De Zerbi Interrogé au micro de Ligue 1+ après le sacre du PSG au Trophée des Champions, Luis Enrique a avoué que les joueurs de l'OM avaient mieux joués que les siens. Par la même occasion, le coach parisien a tenu à faire passer un message fort à Roberto De Zerbi.