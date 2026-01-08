De Zerbi : L'annonce surprise du PSG !

Ce jeudi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a remporté le Trophée des Champions face à l'OM de Pablo Longoria, et ce, à l'issue de la séance des tirs au but. Alors que les Marseillais ont malmené ses hommes pendant la rencontre, Luis Enrique a tenu à rendre hommage à Roberto De Zerbi.
Le PSG et l'OM se sont disputés le Trophée des Champions ce jeudi soir. S'ils menaient 2-1 dans les derniers instants de la partie, les protégés de Roberto De Zerbi ont finalement perdu la rencontre, et ce, à l'issue de la séance des tirs au but (2-2, 4-1). Gonçalo Ramos ayant égalisé à la 95ème minute de jeu du temps réglementaire.
PSG : Luis Enrique rend hommage à Roberto De Zerbi
Interrogé au micro de Ligue 1+ après le sacre du PSG au Trophée des Champions, Luis Enrique a avoué que les joueurs de l'OM avaient mieux joués que les siens. Par la même occasion, le coach parisien a tenu à faire passer un message fort à Roberto De Zerbi.
«Ils ont mieux joué que nous»
« C'était très chaud. On a fait un début de match correct, mais à la fin l'OM a très bien joué, ils ont mérité d'être dans le match. Ça a été très difficile. Ils ont mieux joué que nous, même si je dois encore analyser le match. Je dois féliciter De Zerbi, que tout le monde critique. C'est un très bon entraîneur », a reconnu Luis Enrique, l'entraineur du PSG.