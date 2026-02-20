La demande du patron de la F1 après la colère de Verstappen et Hamilton : «Nous devons éviter...»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison 2026 de Formule 1 est sur le point de reprendre et cet exercice va être marquer par l'entrée en vigueur du nouveau règlement. Celui-ci apporte de très nombreux changements auxquels les pilotes doivent s'habituer. Et le moins que l'on puisse dire c'est que ça ne fait pas que des heureux. Alors que Max Verstappen et Lewis Hamilton n'ont pas caché leur colère, le patron de la F1 a dû intervenir.

La Formule 1 version 2026 n'a pas que des fans. Chez les pilotes, les changements apportés par le nouveau règlement sont loin de faire l'unanimité. Une colère a ainsi monté dernièrement dans le paddock et elle a notamment été menée par Lewis Hamilton. « Je pense qu’on est plus lents que la F2, là tout de suite, non ? Enfin, c’est l’impression que ça donne. Je pense qu’pour le moment, ça ne ressemble en rien à avant, et il est vraiment trop tôt pour le dire (...) Les sensations n’étaient pas géniales aujourd’hui avec le vent », lâchait le pilote Ferrari.

Lewis Hamilton bientôt à la retraite : L'annonce du patron de la F1 qui met un terme aux rumeurs ? https://t.co/9yKMQUVv4t — le10sport (@le10sport) February 20, 2026

« Ce n’est pas toujours la chose la plus gentille à dire, mais... » Lewis Hamilton n'a pas été le seul à se plaindre de cette nouvelle Formule 1. Max Verstappen l'a en effet imité. Le Néerlandais n'a ainsi pas mâché ses mots, balançant : « Ce n’est pas toujours la chose la plus gentille à dire, mais je veux aussi être réaliste en tant que pilote, la sensation n’est pas très "Formule 1". Ça ressemble un peu plus à de la Formule E sous stéroïdes. En tant que pur pilote, j’aime conduire à fond. Et pour le moment, vous ne pouvez pas piloter à fond avec ces voitures, vous devez gérer beaucoup de choses. Une grande partie de ce que vous faites en tant que pilote [en agissant sur la gestion d’énergie, etc.] a un effet massif. Et pour moi, ce n’est tout simplement pas de la Formule 1, parce qu’alors peut-être qu’il vaut mieux piloter en Formule E, non ? Parce que là-bas, tout tourne autour de l’énergie, de l’efficacité et de la gestion. C’est ce pour quoi cette discipline (la Formule E) existe… ».